製品教育ビデオジェネレーター：魅力的なチュートリアルを迅速に作成

魅力的な製品トレーニングとオンボーディングビデオを迅速に生成します。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトから強力なテキストからビデオへの変換で、魅力的なチュートリアルを瞬時に作成します。

忙しい中小企業のオーナーが新しいコンセプトを素早く理解するために、魅力的な30秒の製品教育ビデオを数分で作成することを想像してください。現代的で活気あるビジュアルスタイルとAIによって生成された明るく親しみやすいナレーションを使用して、このビデオはHeyGenのテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを使って、スクリプトをダイナミックなプレゼンテーションに変換する方法を紹介します。

サンプルプロンプト1
オンラインコースの作成者向けに特別に設計された45秒のプロフェッショナルな教育ビデオで、eラーニングコンテンツを向上させましょう。この簡潔なチュートリアルは、クリーンなビジュアルスタイルと権威あるAIナレーションを用いて、製品の複雑な機能を効果的に示し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して制作を効率化します。
サンプルプロンプト2
新しいソフトウェアアップデートを紹介するマーケティングチームに最適な、ダイナミックなストーリーテリングアプローチを用いた60秒の説明ビデオを作成しましょう。この魅力的な作品は、メディアライブラリからの豊かなビジュアルと明確な字幕/キャプションを強化し、製品マネージャーが最大限に理解できるように、重要な利点をわかりやすい形式で分解します。
サンプルプロンプト3
テクノロジーの革新者やアーリーアダプターを対象にした、洗練された未来的な30秒の製品教育ビデオをデザインすることで、AIを活用したビデオ作成の力を解き放ちましょう。エネルギッシュなサウンドトラックとカスタマイズ可能なAIアバターを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製品教育ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで製品知識を迅速に魅力的な教育ビデオに変換し、効果的なトレーニングとオンボーディングのためのコンテンツ作成を効率化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
製品の説明やトレーニング資料をエディターに貼り付けることから始めます。私たちの高度なテキストからビデオへの技術がスクリプトをダイナミックなシーンに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択し、教育ビデオの顔としてプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを保証します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ブランド資産を組み込み、AIキャプションと字幕を自動生成して、視聴者の理解とアクセスを向上させます。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
製品教育ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比と解像度でエクスポートし、シームレスな共有と効果的な学習の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な製品チュートリアルを作成

ソーシャルメディア向けに簡潔で魅力的なビデオクリップやチュートリアルを迅速に作成し、製品の更新や機能の説明に最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスクリプトを高品質なAIビデオに変換できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換します。私たちのテキストからビデオへの機能はAIを活用してクリエイティブプロセスを効率化し、高品質なコンテンツを迅速かつ効率的に制作することができます。

HeyGenで教育ビデオをパーソナライズするためにAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenは製品教育ビデオにリアルなAIアバターを組み込むことを可能にします。これらのAIアバターは人間味のあるタッチでメッセージを伝え、アニメーション教育ビデオコンテンツをより魅力的でインパクトのあるものにします。

HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは多様なビデオテンプレートや高度なブランディングコントロールを含む包括的なクリエイティブツールを提供し、ビデオコンテンツを完全にカスタマイズすることができます。色の調整、ロゴの追加、メディアライブラリの活用を通じて、AIを活用したビデオ作成を強化できます。

HeyGenは製品教育のための多様なナレーションと字幕のニーズをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは強力なAIナレーションジェネレーターを統合しており、教育ビデオに完璧にマッチする幅広い声を選択することができます。さらに、私たちのプラットフォームはAIキャプションと字幕を生成し、製品教育ビデオがより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。