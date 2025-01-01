魅力的な製品教育ビデオを迅速に作成
ユーザーの理解を深める魅力的な製品トレーニングとチュートリアルビデオを簡単に作成。HeyGenのテキストビデオ機能でスクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーが高度な機能を解放するために熱心に学びたい「製品機能ビデオ」を示す45秒の「ハウツービデオ」を開発します。このビデオは、画面録画と明確なオンスクリーンテキストを組み込み、明確なナレーションでサポートされた直接的なチュートリアルスタイルのビジュアルアプローチを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプションを利用して、明確さとアクセシビリティを確保します。
一般的な顧客の痛点に対するクイックヒントを提供する30秒の「チュートリアルビデオ」を設計し、動的な「顧客教育ビデオ」として機能します。ビジュアルの美学はテンポが速く魅力的で、モーショングラフィックスを使用して重要なアクションを強調し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックで伴奏します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
最近のアップデートと高度な機能を詳細に説明する90秒の「製品トレーニングビデオ」を制作し、関心のあるユーザーやパワーユーザーに向けた簡潔な「技術製品概要」として機能します。プロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルで提示し、アニメーション要素とリアルなAIアバターを組み合わせて洗練された感触を与え、自信に満ちた権威あるトーンでナレーションします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して詳細なナレーションを効率的に作成し、さまざまなプラットフォームでの配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品教育ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、魅力的な「製品教育ビデオ」や「製品トレーニングビデオ」を迅速に生成する力をチームに提供します。これにより、顧客や新しいチームメンバー向けの包括的な「ハウツービデオ」や「オンボーディングビデオ」の作成が効率化されます。
HeyGenは製品トレーニングビデオの開発を簡素化できますか？
はい、HeyGenは「製品トレーニングビデオ」の開発を大幅に簡素化します。ユーザーはカスタム「テンプレート」、「ボイスオーバー」、および「字幕」を活用して、一貫性のある効果的な「指導」コンテンツを作成し、新しいユーザーや従業員向けの「オンボーディングビデオ」をより効率的にします。
HeyGenは効果的な製品デモンストレーションビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは魅力的な「製品デモンストレーション」ビデオの作成において重要な役割を果たします。「AIアバター」と動的な「画面録画」、明確な「オンスクリーンテキスト」を組み合わせることで、HeyGenは企業が「製品機能ビデオ」や「製品ウォークスルー」を明確かつ魅力的に紹介することを可能にします。
HeyGenは顧客教育ビデオのブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、すべての「顧客教育ビデオ」にロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、「チュートリアルビデオ」や「説明アニメーション」が一貫したブランドアイデンティティを維持し、「マーケティングコンテンツ」のプロフェッショナルな外観を向上させます。