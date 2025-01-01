L&Dチーム向け製品発見トレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用してテキストを魅力的なトレーニングビデオに変換し、オンボーディングと営業支援を強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームと新入社員向けに設計された60秒の魅力的なトレーニングビデオを想像してみてください。営業トレーニングのための効果的なロールプレイシナリオを示します。音声スタイルは明瞭でプロフェッショナル、会話調のトーンで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、簡単に魅力的な対話を生成します。
新しいユーザーとコンテンツクリエイター向けに、テキストを簡単に魅力的なビデオに変換する方法を示す30秒の簡潔な指導ビデオを制作します。この歓迎のチュートリアルは、クリーンなUIビジュアルと親しみやすいAIボイスオーバーを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成とカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンのシンプルさを強調します。
L&Dプロフェッショナルを対象とした45秒の洞察に満ちたビデオを開発し、L&Dチームがどのようにして迅速に影響力のあるトレーニングビデオを作成できるかを明らかにします。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で洗練されており、効率性を強調し、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを使用して迅速なコンテンツ開発を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストから魅力的なビデオを作成するのですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、"AIアバター"とカスタマイズ可能な"テンプレート"を使用して、あなたの"テキストを魅力的なビデオ"に変換します。これにより、複雑な編集なしで魅力的な"製品デモ"や"トレーニングビデオ"を迅速に制作できます。
HeyGenのAIアバターを使用する利点は何ですか？
HeyGenの"AIアバター"は、リアルな表情と"AIボイスオーバー"でコンテンツに命を吹き込みます。これは、影響力のある"営業支援"、効果的な"オンボーディング"、そして"L&Dチーム"向けのダイナミックなコンテンツに最適です。プロフェッショナルなビデオコミュニケーションの作成を簡素化します。
HeyGenは迅速な営業トレーニングビデオの作成に最適ですか？
もちろんです。HeyGenの"AIビデオジェネレーター"は、"L&Dチーム"が魅力的な"営業トレーニング"コンテンツや"ロールプレイシナリオ"を迅速に制作するのを支援します。その"テンプレート"と"AIアバター"は、品質を維持しながら制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはブランド要素でビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはロゴやカスタムカラーでビデオをパーソナライズするための広範な"ブランディングコントロール"を提供し、ブランドの一貫性を確保します。また、動的な"AIキャプションジェネレーター"の字幕を追加し、内蔵ライブラリからメディアを統合して洗練された"製品デモ"を作成できます。