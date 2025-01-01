プロダクトデザインチュートリアルビデオジェネレーター：作成を簡素化

プロフェッショナルなプロダクトデモとチュートリアルビデオを簡単に作成し、先進的なAIアバターでエンゲージメントを高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーが「プロダクトビデオメーカー」を効果的に使用して魅力的な「チュートリアルビデオ」コンテンツを作成する方法を紹介する1.5分のビデオを制作してください。このビデオでは、親しみやすいAIアバターが、ステップバイステップのプロセスを明確で会話的な音声スタイルで案内し、HeyGenのAIアバターによる個別化されたプレゼンテーションを強調します。
サンプルプロンプト2
企業向けソフトウェアユーザーとトレーニング部門を対象にした2分間の「プロダクトデモビデオ」を開発し、デザインツールの高度な機能を説明します。ビジュアルスタイルは詳細で説明的であり、明確な画面オーバーレイを伴い、落ち着いた情報提供的なトーンで生成されたAI音声を使用し、HeyGenの音声生成を活用して明確さとプロフェッショナリズムを確保します。
サンプルプロンプト3
マイナープロダクトアップデートのための45秒の「チュートリアルビデオ」を作成し、特にグローバルな学習者とアクセシビリティに焦点を当てた組織をターゲットにします。情報提供的なビジュアルスタイルを採用し、動的な画面上のテキストと控えめな背景音楽を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてすべての情報が明確に伝えられるようにし、最大限のリーチと理解を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロダクトデザインチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して複雑な概念を明確でプロフェッショナルなビデオに変換し、魅力的なプロダクトデザインチュートリアルを簡単に作成する4つのステップ。

1
Step 1
スクリプトを作成
プロダクトデザインチュートリアルの概要を作成します。AIスクリプトライティングを利用して、包括的で魅力的なナラティブを迅速に生成し、時間を節約しつつ明確さを確保します。
2
Step 2
プレゼンテーションを選択
魅力的なAIアバターを選んで、プロダクトデザインのコンセプトを生き生きとさせます。ブランドの美学とプロフェッショナルな基準に合わせて外見をカスタマイズします。
3
Step 3
ナレーションを追加
音声生成を使用して、チュートリアルのための明確で自然な音声ナレーションを生成します。さまざまな声や言語から選択し、メッセージを完璧に伝え、視聴者がすべての詳細を理解できるようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してプロダクトデザインチュートリアルを仕上げます。仕上がったら、希望のアスペクト比でビデオをエクスポートし、視聴者と共有して理解を深めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア用のチュートリアルクリップを迅速に制作

プロダクトデザインチュートリアルを魅力的なソーシャルメディアクリップに迅速に変換し、デザインへの関心とエンゲージメントを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロダクトデザインチュートリアルビデオの制作を効率化しますか？

HeyGenは、テキストをリアルなAI音声に変換することで、高品質なプロダクトデザインチュートリアルビデオを迅速に作成する力をユーザーに提供します。このAIプロダクトビデオジェネレーターは、AIスクリプトライティングと多様なビデオテンプレートを統合し、コンテンツ作成を大幅に加速します。

HeyGen内でAIアバターとブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、AIアバターとビデオブランディングの広範なカスタマイズを提供し、外見、声、さらにはブランド要素を調整することができます。ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールをシームレスに適用し、すべてのマーケティングビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。

HeyGenは効率的なビデオ編集とアクセシビリティのためにどのような高度なツールを提供していますか？

HeyGenは、誰でも直感的にビデオを作成できるユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを提供します。また、アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕を生成し、説明ビデオを豊かにするための豊富なストックメディアライブラリを提供します。

HeyGenはシンプルなコンセプトからプロフェッショナルなプロダクトデモビデオを迅速に制作できますか？

はい、HeyGenはスピードと効率を重視して設計されており、プロフェッショナルなプロダクトデモビデオを迅速に生成できます。AIスクリプトライティングと事前に構築されたビデオテンプレートを活用することで、アイデアを数分で魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ソーシャルメディアビデオやオンボーディングに最適です。