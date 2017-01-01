あなたの頼れる製品デモンストレーション生成ツール
当社の高度なナレーション生成により、コンバージョンを促進するプロフェッショナルな製品デモビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、45秒の製品デモビデオメーカーのウォークスルーを開発し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルで製品デモビデオを簡単に作成する方法を強調します。
企業の営業チームや企業トレーナーを対象にした1分30秒の製品デモンストレーション生成ビデオを制作し、洗練されたプロフェッショナルな美学で高度な機能を示し、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して複雑な情報を明確に提示します。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、30秒の製品ビデオメーカーのチュートリアルを設計し、HeyGenの機能を使用してスクリプトからテキストをビデオに変換し、ダイナミックで簡潔なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックで迅速なコンテンツ作成を実演します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはビデオ制作を効率化するために設計された高度なAIビデオ作成プラットフォームです。ユーザーはAIビデオジェネレーターを使用してテキストをプロフェッショナルな製品ビデオに簡単に変換し、リアルなAIアバターを活用できます。
HeyGenは効果的な製品デモンストレーション生成ツールとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAI駆動のデモメーカーとして機能し、魅力的な製品デモビデオや説明ビデオを制作できます。特徴を紹介し、オーディエンスを引き込むための包括的な製品デモンストレーション生成ツールです。
HeyGenはブランディングやビデオスタイルのカスタマイズをどのように提供しますか？
HeyGenは製品ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートを利用し、ロゴや色のブランディングコントロールを適用し、内蔵のビデオエディターの直感的なドラッグ＆ドロップエディターでコンテンツを洗練できます。
HeyGenにはAIナレーションとナレーションのオプションがありますか？
はい、HeyGenは高度なAIナレーション機能をサポートしており、スクリプトから直接自然な音声のナレーションを生成できます。この機能はテキストからビデオへのプロジェクトを大幅に強化し、製品ビデオにクリアで魅力的なナレーションを提供します。