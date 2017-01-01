テクノロジーに精通したプロダクトマネージャーや開発者をターゲットにした1分間の動画を作成し、AIビデオ作成プラットフォームがどのように複雑なソフトウェアの説明を現代的で洗練されたビジュアルスタイルとプロフェッショナルなAIナレーションで簡素化するかを紹介し、HeyGenの強力なナレーション生成を活用してクリアなナレーションを実現します。

ビデオを生成