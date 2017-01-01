あなたの頼れる製品デモンストレーション生成ツール

当社の高度なナレーション生成により、コンバージョンを促進するプロフェッショナルな製品デモビデオを作成します。

テクノロジーに精通したプロダクトマネージャーや開発者をターゲットにした1分間の動画を作成し、AIビデオ作成プラットフォームがどのように複雑なソフトウェアの説明を現代的で洗練されたビジュアルスタイルとプロフェッショナルなAIナレーションで簡素化するかを紹介し、HeyGenの強力なナレーション生成を活用してクリアなナレーションを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、45秒の製品デモビデオメーカーのウォークスルーを開発し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルで製品デモビデオを簡単に作成する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
企業の営業チームや企業トレーナーを対象にした1分30秒の製品デモンストレーション生成ビデオを制作し、洗練されたプロフェッショナルな美学で高度な機能を示し、HeyGenのリアルなAIアバターを活用して複雑な情報を明確に提示します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、30秒の製品ビデオメーカーのチュートリアルを設計し、HeyGenの機能を使用してスクリプトからテキストをビデオに変換し、ダイナミックで簡潔なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックで迅速なコンテンツ作成を実演します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品デモンストレーション生成ツールの使い方

AIの力であなたの製品を紹介する素晴らしい製品デモビデオを簡単に作成し、オーディエンスを最初から最後まで引き込むことができます。

1
Step 1
製品デモを作成
製品デモンストレーションの作成を開始します。画面を直接録画するか、スクリプトを入力してHeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を活用し、簡単に作成できます。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
豊富なプロフェッショナルテンプレートとシーンのライブラリから選択して、デモの視覚的な魅力を高めます。プロフェッショナルなビデオテンプレートを利用して、ブランドの美学に完全に一致するようにカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加
HeyGenのナレーション生成を利用して、クリアで魅力的なAIナレーションを追加し、製品の説明を生き生きとさせ、メッセージが正確に伝わるようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、あらゆるプラットフォームに対応した高品質の製品ビデオを準備し、広範なリーチとインパクトを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーで製品の価値を示す

顧客成功の物語を通じて製品の価値を示すインパクトのあるAIビデオを開発し、信頼を築き、利益を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenはビデオ制作を効率化するために設計された高度なAIビデオ作成プラットフォームです。ユーザーはAIビデオジェネレーターを使用してテキストをプロフェッショナルな製品ビデオに簡単に変換し、リアルなAIアバターを活用できます。

HeyGenは効果的な製品デモンストレーション生成ツールとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAI駆動のデモメーカーとして機能し、魅力的な製品デモビデオや説明ビデオを制作できます。特徴を紹介し、オーディエンスを引き込むための包括的な製品デモンストレーション生成ツールです。

HeyGenはブランディングやビデオスタイルのカスタマイズをどのように提供しますか？

HeyGenは製品ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートを利用し、ロゴや色のブランディングコントロールを適用し、内蔵のビデオエディターの直感的なドラッグ＆ドロップエディターでコンテンツを洗練できます。

HeyGenにはAIナレーションとナレーションのオプションがありますか？

はい、HeyGenは高度なAIナレーション機能をサポートしており、スクリプトから直接自然な音声のナレーションを生成できます。この機能はテキストからビデオへのプロジェクトを大幅に強化し、製品ビデオにクリアで魅力的なナレーションを提供します。