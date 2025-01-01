製品デモビデオツール：簡単に魅力的なデモを作成
高品質な製品デモを制作し、コンバージョンを促進します。私たちのツールは、ダイナミックなテンプレートとシーンを組み合わせた高度な編集機能でプロフェッショナルな結果を提供します。
B2B営業プロフェッショナルやマーケティングリード向けに、ビデオテンプレートを使用してインタラクティブな製品デモを迅速かつ効果的に作成する方法を紹介するダイナミックな90秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的で、さまざまなテンプレートオプションとインタラクティブ要素の例を素早く切り替え、プロフェッショナルな音楽トラックで盛り上げます。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、プラットフォームの価値提案と主要機能を効率的に伝え、さまざまなテンプレートとシーンを活用して多様性を強調します。
カスタマーサポートスペシャリストや社内トレーナー向けに、トラブルシューティングやプロセス文書化のための効果的な画面録画を生成するための簡潔な45秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、ユーザーインターフェース要素をシンプルな注釈で強調する明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用します。親しみやすく情報豊かなボイスオーバー生成が視聴者をガイドし、明確さを確保しながら、目立つ字幕/キャプションがアクセシビリティを提供し、重要な指示を強調し、複雑な技術プロセスを簡単に理解できるようにします。
あなたの製品デモビデオメーカーは、どのように多様なプラットフォームに適応できますか？デジタルマーケターやコンテンツクリエーターを対象に、ソーシャルメディアやウェブ用のアスペクト比のリサイズとエクスポートの力を強調する60秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、さまざまなアスペクト比（例：Instagram用の正方形、YouTube用のワイド）を流れるように切り替えながら、高解像度のビデオ品質を維持します。プロフェッショナルなAIアバターがこの機能を紹介し、使いやすさとマルチプラットフォームコンテンツ戦略への影響を示します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の製品デモビデオを強化できますか？
HeyGenは強力な製品デモビデオツールとして、AIアバターとシームレスな画面録画を組み合わせて魅力的な製品デモビデオを作成することができます。これにより、スクリプトから直接高解像度のビデオを生成し、プレゼンテーションを強化します。
HeyGenは製品デモ用の高度な編集ツールとAIボイスオーバーを提供していますか？
はい、HeyGenはドラッグアンドドロップエディター内で強力な高度編集ツールを提供し、洗練されたAIボイスオーバーとボイスオーバー生成機能を備えています。また、字幕/キャプションを簡単に追加して、製品デモビデオを最大限に明確かつアクセスしやすくすることができます。
HeyGenで製品デモビデオをブランディングするためのカスタマイズオプションはありますか？
HeyGenは、製品デモビデオを個別化するための広範なカスタムブランディングオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートとブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenで作成した製品デモビデオを簡単に共有およびエクスポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートで高解像度の製品デモビデオを簡単にエクスポートできます。また、共有可能なリンクを生成したり、さまざまなプラットフォームでコンテンツをシームレスに配信するための統合を利用することも可能です。