製品デモビデオメーカー: コンバージョンを促進するデモを作成
強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換とカスタムブランディングで、瞬時に素晴らしい製品デモを作成し、最大のインパクトを与えます。
小規模ビジネスオーナーを対象に、製品デモの構築がいかに直感的であるかを示す45秒のビデオを作成してください。明るく、ユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと、熱意に満ちたサポート的な音声トーンを使用します。さまざまなテンプレートとシーン、充実したメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、ユーザーがどのように簡単にブランドアイデンティティをカスタマイズできるかを示します。
ソフトウェア開発者と技術トレーナー向けに、包括的なソフトウェアチュートリアルを作成するプロセスを詳述する90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは詳細で正確であり、落ち着いた専門的なナレーションで補完されます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された字幕/キャプションのシームレスな統合を強調し、アクセシビリティを向上させます。
ソーシャルメディアマネージャーとコンテンツクリエイターを対象に、さまざまなプラットフォーム向けに製品デモを最適化する方法を示す30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。高速で視覚的にダイナミックなスタイルと現代的なサウンドトラック、エネルギッシュなナレーションを使用します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアチャネル向けに高解像度のデモビデオを簡単に調整できることに焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して製品デモビデオを作成しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの生成を含む高度なAI機能を活用し、スクリプトから直接魅力的な製品デモビデオを効率的に作成します。これにより、高品質なコンテンツの効率的な制作が可能になります。
HeyGenで製品デモビデオのブランディングや外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を使用したカスタムブランディングの適用、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの利用、強力な編集ツールでビデオを洗練し、ブランドの美学に合わせるための幅広いカスタマイズオプションを提供します。
HeyGenはデモビデオのためにどのような音声およびアクセシビリティ機能を提供しますか？
HeyGenは、AI音声生成機能を提供し、デモコンテンツをナレーションします。また、自動的に字幕とトランスクリプトを生成し、多様なオーディエンスへのアクセシビリティとリーチを向上させます。
HeyGenはどのようにして製品デモビデオを異なるプラットフォームに最適化しますか？
HeyGenは、デモビデオをさまざまなアスペクト比に簡単にリサイズし、異なるソーシャルメディアプラットフォームやデバイスでの最適な表示を保証します。1080p HD解像度を含む高品質のビデオをエクスポートし、どのチャンネルでも準備が整います。