製品デモビデオジェネレーター：デモをより速く作成

高度なAIナレーション生成と50以上の言語サポートで、インパクトのある製品デモを簡単に作成できます。

ソフトウェア開発者向けに、HeyGenを使用して製品デモビデオを迅速に作成する方法を示す1分間の技術的なウォークスルービデオを生成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて教育的であり、落ち着いた明瞭なAI生成のナレーションを補完し、AIテキストとナレーション生成の精度に焦点を当てます。HeyGenのAIアバターがスクリプトからビデオへの変換でどのようにシームレスに統合され、複雑なコード機能を説明するかを強調し、コンテンツが魅力的で非常に情報豊富であることを保証します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家向けに、製品ビデオメーカーの簡単な配信能力を紹介する45秒の魅力的なビデオが必要です。このビデオのビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くエネルギッシュであり、さまざまなプラットフォーム向けにMP4として簡単にエクスポートできることを強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがソーシャルメディア全体で最適な表示を保証する方法を目立たせ、プレゼンテーションを強化するために活気あるメディアライブラリ/ストックサポートを利用します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーは、事前の編集経験なしに製品デモビデオを迅速に生成する方法を示す30秒の簡潔な指導ビデオを必要としています。ビジュアルスタイルは親しみやすく励みになるものであり、アップビートでロイヤリティフリーの背景音楽を伴います。この制作は、HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを目立たせ、ユーザーが字幕/キャプションを迅速に追加してアクセシビリティと広範なリーチを確保する方法を示します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーを対象に、ブランドの一貫性を維持するためのAI製品ビデオジェネレーター内の高度なカスタマイズオプションを探る洗練された1分間のビデオをデザインします。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと自信に満ちた権威あるナレーションを伴い、このビデオはHeyGenのAIアバターがカスタムブランドガイドラインに合わせてどのようにパーソナライズできるかを示します。メッセージングの一貫性を保つための正確なナレーション生成と、テンプレートとシーンを通じた特定の美的要素の適用を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品デモビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIツールを活用して、視聴者を魅了し、製品の価値を説明するプロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
スタートポイントを選択
さまざまなプロフェッショナルビデオテンプレートから選択するか、AIに初期スクリプトの生成を手伝ってもらい、製品デモビデオを迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、カスタムブランディングを追加したり、画面録画をアップロードしたり、多様なストックメディア要素を統合してデモをパーソナライズします。
3
Step 3
AIナレーションで強化
プロフェッショナルなAIテキストとナレーション生成を使用して、製品説明のための明確で魅力的なナレーションを確保し、製品デモビデオを向上させます。
4
Step 4
作成物をエクスポート
製品デモを完成させ、高解像度のMP4としてエクスポートし、あらゆるプラットフォームで視聴者を感動させ、製品を効果的に紹介します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功をビデオで強調

AIを活用した魅力的なビデオを開発し、顧客が製品をどのように成功裏に使用しているかを示し、その価値と信頼を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを使用して、魅力的な製品デモビデオを作成する力を与えます。あなたの資産を簡単にアップロードし、AIアバターを追加し、各要素をカスタマイズして、視聴者向けに高解像度のMP4ファイルを作成できます。

HeyGenは製品ビデオを強化するためにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenはAIテキストとナレーション生成を活用して、50以上の言語で自然なサウンドのナレーションを作成します。さらに、AIアバターを使用して製品を人間のような精度で紹介し、AIがスクリプトを作成することも可能で、ビデオ制作のワークフローを効率化します。

HeyGenで作成した製品ビデオにブランドのアイデンティティを統合できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべての製品デモビデオに組み込むことができます。これにより、コンテンツが一貫しており、ブランドの美学にプロフェッショナルに整合します。

HeyGenを使用して作成した製品ビデオをどのようにエクスポートして共有できますか？

HeyGenの編集ツールで製品ビデオを完成させたら、高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートできます。この形式は、プラットフォーム全体での共有やマーケティングおよびセールスの支援資料に直接埋め込むための広範な互換性を保証します。