小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenの直感的なインターフェースを使ってプロフェッショナルな商品カタログ動画を迅速に作成する方法を紹介する、1分間の簡潔なチュートリアル動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明るいバックグラウンドトラックと親しみやすく情報豊富なナレーションを加えます。事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を活用して、動画作成プロセスを効率化することを強調してください。

ビデオを生成