小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、HeyGenの直感的なインターフェースを使ってプロフェッショナルな商品カタログ動画を迅速に作成する方法を紹介する、1分間の簡潔なチュートリアル動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明るいバックグラウンドトラックと親しみやすく情報豊富なナレーションを加えます。事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を活用して、動画作成プロセスを効率化することを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

eコマースビジネスやデジタルマーケターを対象にした、90秒の魅力的なプロモーション動画を開発し、「AIプロダクトビデオジェネレーター」がどのようにコンテンツ戦略を革新できるかを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミック、かつ魅力的で、シームレスなトランジションと自然なAIボイスを特徴とします。「AIアバター」を使って製品の特徴を人間味を持って紹介し、複雑なスタジオセットアップなしでブランドの存在感を高めることを強調してください。
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、書かれたコンテンツをインパクトのある「プロダクトビデオ」に変換する力を示す、2分間の教育的な動画を作成してください。この動画は情報豊かで洗練された企業的なビジュアル美学を維持し、正確なナレーションを補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、シンプルなスクリプトから包括的なビデオを生成する容易さを強調し、複雑な製品詳細を明確に説明する方法を示してください。
グローバルなeコマースマネージャーやソーシャルメディア戦略家向けに、1分間の活気あるソーシャルメディア広告を想像し、「eコマースビデオマーケティング」のリーチとアクセシビリティを強化する方法を強調してください。ビジュアルスタイルは魅力的で活気に満ち、多様性があり、エネルギッシュなサウンドトラックと完璧に同期した「字幕/キャプション」で広い魅力を持たせます。この動画は、世界中のオーディエンスに共鳴する包括的なコンテンツを簡単に作成できることを力強く伝えるべきです。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

商品カタログビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルな品質と高度なAI機能で、魅力的な商品カタログビデオを簡単に作成し、アイテムを紹介します。

Step 1
基盤を選択
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの中から選び、商品カタログビデオ作成を開始します。
Step 2
商品詳細を追加
商品メディアをアップロードし、カスタムテキストを追加し、AIアバターを簡単に統合してカタログをナレーションします。
Step 3
ビデオを洗練
スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、自然な音声のナレーションを生成し、製品の特徴と利点を明確に伝えます。
Step 4
エクスポートと共有
完成した商品カタログビデオをさまざまなプラットフォーム用にリサイズし、高品質でエクスポートしてマーケティングチャネルに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

商品成功事例の紹介

AIを活用した魅力的なビデオテスティモニアルを通じて、顧客のポジティブな体験や製品の利点を強調し、信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして商品ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、魅力的な商品ビデオを作成するプロセスを簡素化する高度なAIプロダクトビデオジェネレーターです。AIを活用したビデオ作成により、スクリプトをプロフェッショナルな商品ビデオに簡単に変換できます。AIアバターとリアルなスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用することで、HeyGenはどのビジネスにとっても効率的な商品ビデオメーカーとなります。

HeyGenは商品ビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、商品ビデオを深くカスタマイズするための強力な技術的機能を提供しています。さまざまなビデオテンプレートを利用し、自分のストックメディアを統合し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用できます。さらに、HeyGenは多様なナレーションや自動字幕/キャプションのオプションを提供し、アクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenは商品デモ以外のさまざまなマーケティングビデオを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなマーケティングビデオを制作できる多用途なビデオメーカーです。詳細な商品デモビデオ以外にも、ソーシャルメディアビデオやeコマースビデオマーケティング用のコンテンツを簡単に作成できます。柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、デジタルマーケティングのニーズに応えるオールインワンソリューションです。

HeyGenを使用して、すべての商品カタログビデオでブランドの一貫性をどのように確保できますか？

HeyGenは、包括的なブランディングコントロールを通じて、すべての商品カタログビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちます。会社のロゴ、特定のカラーパレット、フォントを簡単に適用して、すべてのビデオがブランドガイドラインに沿うようにします。これにより、広範な商品カタログを管理する企業のプロセスが効率化されます。