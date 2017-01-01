新しいロボットアームキットの正確な組み立てを示す1分間の指導ビデオを作成し、技術サポートスタッフや詳細なガイダンスを必要とする上級ホビイストを対象とします。ビジュアルスタイルは非常にクリーンで詳細なクローズアップを伴い、正確で落ち着いた声のナレーションが付くべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、この複雑な「製品組み立てビデオジェネレーター」のユースケースにおける正確でステップバイステップの指示を確保します。

