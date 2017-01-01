製品組み立てビデオジェネレーター：AIでガイドを作成

明確な製品組み立てガイドを迅速に作成。スクリプトを魅力的なハウツービデオに即座に変換する「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用。

新しいロボットアームキットの正確な組み立てを示す1分間の指導ビデオを作成し、技術サポートスタッフや詳細なガイダンスを必要とする上級ホビイストを対象とします。ビジュアルスタイルは非常にクリーンで詳細なクローズアップを伴い、正確で落ち着いた声のナレーションが付くべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、この複雑な「製品組み立てビデオジェネレーター」のユースケースにおける正確でステップバイステップの指示を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

日常の消費者が迅速かつ簡単にセットアップできるように設計されたコンパクトなオフィスチェアの組み立て方法を45秒でガイドします。このビデオは明るく魅力的なビジュアルとフレンドリーでアップビートなオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して作成を効率化し、「字幕/キャプション」を追加してこの「製品組み立てビデオメーカー」シナリオでの幅広いアクセスを可能にします。
製品組み立て中の部品のずれに関する一般的なトラブルシューティング手順を説明する90秒の解説ビデオを制作し、カスタマーサービス担当者とエンドユーザーを対象とします。ビジュアルプレゼンテーションは、明確な問題解決のシーケンスと役立つ画面上の注釈を特徴とし、オーディオは落ち着いて安心感のあるトーンを維持し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアルを提供し、「ボイスオーバー生成」で簡潔な問題解決を強化します。
国際的な流通パートナーと技術者を対象としたモジュラーサーバーユニットのグローバル組み立てのための2分間の包括的な技術トレーニングビデオを設計します。このビデオは、明確なアニメーション図を使用した普遍的なビジュアルデザインを採用し、主要な組み立てポイントに焦点を当て、HeyGenの「AIアバター」を活用して情報を明確に提示し、複数の言語での「ボイスオーバー生成」を提供して広範なリーチを実現し、複雑な手順のための高度な「AIビデオ生成」を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品組み立てビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して、明確で魅力的な製品組み立てビデオやハウツーガイドを簡単に作成し、顧客に指導します。

Step 1
スクリプトを作成
組み立て手順を書いたり貼り付けたりして始めます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して、ハウツーガイドのための動的なシーンを即座に生成します。
Step 2
AIアバターを追加
「AIアバター」を組み込んで、複雑な組み立てステップを視覚的に示し、指導ビデオから学ぶ視聴者に明確さを確保します。
Step 3
ブランディングで洗練
カスタム「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、製品組み立てビデオ全体でブランドの一貫性を維持します。
Step 4
エクスポートと共有
高品質なビデオを完成させ、「アスペクト比の変更とエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームで簡単に公開します。これは当社の製品組み立てビデオジェネレーターによって生成されます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの製品組み立て広告を生成

AIビデオを使用して、特徴と使いやすさを強調する魅力的な製品組み立て広告を迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品組み立てビデオの制作を効率化しますか？

HeyGenはAIビデオ生成を活用して高品質な製品組み立てビデオの作成を簡素化します。スクリプトをリアルなAIアバターとボイスオーバー生成を用いた動的なビデオに変換し、指導ビデオをより魅力的で効率的に制作します。

HeyGenは指導ビデオを強化するためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenはAIを活用したボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの高度な機能を提供し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。さらに、包括的なメディアライブラリとプロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用して洗練されたコンテンツを作成できます。

HeyGenは特定のブランドやビジュアル要素でハウツーガイドをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを通じてハウツーガイドを完全にカスタマイズでき、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。また、アスペクト比の変更やエクスポートを通じてさまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に調整できます。

HeyGenは効率的なコンテンツの再利用とマルチプラットフォーム配信をサポートしていますか？

はい、HeyGenは効率的なコンテンツの再利用とマルチプラットフォーム配信のために設計されています。チュートリアルビデオを一度生成し、その後、異なるソーシャルメディアやウェブサイト形式に合わせて簡単にリサイズおよびエクスポートでき、自動字幕/キャプションを追加して幅広いリーチを実現します。