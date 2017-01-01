究極の製品発表動画ジェネレーター

HeyGenの豊富なメディアライブラリを活用して、驚くべき動画を簡単に作成し、製品発表を強化しましょう。

テック起業家を対象にした30秒の新製品ティーザー動画を制作し、革新的なソフトウェアソリューションをスタイリッシュで未来的なビジュアルとエネルギッシュなサウンドトラックで紹介します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を活用して、簡潔なスクリプトをダイナミックなシーンに変換し、公式製品発表動画への期待を高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに設計された45秒の製品デモ動画を作成し、明るくフレンドリーなビジュアルスタイルに、明瞭なナレーションとクリーンなグラフィックスを組み合わせます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」と「字幕/キャプション」を活用して、主要な機能を効果的に説明し、忙しいプロフェッショナルが効率的なツールを求める際に、コンテンツがアクセスしやすく理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト2
既存製品の新機能アップデートを対象にした60秒のプロモ動画を開発し、現在のユーザーとコミュニティメンバーをターゲットに、ダイナミックなトランジション、エキサイティングな音楽、鮮やかな色彩を取り入れます。HeyGenの「テンプレートとシーン」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、アップデートの利点を強調し、継続的なエンゲージメントを促す高度なAIストーリーテリング体験を作り上げましょう。
サンプルプロンプト3
B2B SaaSソリューション向けのプロフェッショナルな30秒のAI製品動画をデザインし、エグゼクティブや意思決定者を対象に、ミニマリストな美学、権威ある声、控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を活用して、コアバリュープロポジションを提示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームに完璧にフォーマットされた最終出力を確保し、最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製品発表動画ジェネレーターの使い方

プロフェッショナルな魅力で新しいオファリングを紹介し、注目を集め、エンゲージメントを促進する驚くべき製品発表動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
製品発表動画用にデザインされた幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択します。これにより、発表のための迅速で簡単なスタートポイントが提供されます。
2
Step 2
製品の詳細でカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、ビデオを簡単にカスタマイズします。製品の画像、動画、テキストを追加し、発表がユニークでブランドに合ったものになるようにします。
3
Step 3
AI製品動画を生成
AIビデオジェネレーターを活用して、カスタマイズされたコンテンツを洗練されたビデオに変換します。高度なAIが魅力的なボイスオーバーを作成し、AIアバターをアニメーション化してダイナミックなプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
完成した製品発表動画を確認し、最終調整を行い、高解像度でエクスポートします。マーケティング動画をすべての希望するプラットフォームで共有し、リーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品発表動画でオーディエンスをインスパイア

新しいオファリングについてターゲットオーディエンスをインスパイアし、興奮させる感情に訴える製品発表動画を作成し、効果的に期待を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的に魅力的な製品動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストから動画への機能を使用して、プロフェッショナルな製品動画を制作する力を提供します。豊富なメディアライブラリを活用して、リッチなグラフィックス、動画、音楽アセットを提供します。ドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートにより、視覚的に魅力的なコンテンツを簡単かつ効率的に作成できます。

HeyGenは製品発表動画を強化するためにどのようなクリエイティブアセットを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ストックフォト、ビデオアセットを含む幅広いクリエイティブアセットを提供し、魅力的な製品発表動画を作成するのに役立ちます。また、AI生成スクリプトやさまざまなアニメーションを活用して、高度なAIストーリーテリングを実現できます。

HeyGenは魅力的な製品デモや説明動画を生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な製品デモ動画、説明動画、マーケティング動画を簡単に作成するために設計された多用途なAIビデオジェネレーターです。スタジオ品質の出力と感情的なトーンのオプションにより、メッセージが効果的にオーディエンスに響くことを保証します。

HeyGenはどのようにして製品発表動画がブランドに合致するようにしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、特定のビジュアルテーマを製品発表動画にシームレスに統合できます。これにより、すべての新製品ティーザーと完全なマーケティングキャンペーンが一貫性のあるプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。