製品利点ビデオジェネレーター：売上を向上させる
HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで高品質な製品デモンストレーションビデオを迅速に制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやマーケティングチームを対象にした60秒のインスパイアリングなビデオを作成し、HeyGenが驚異的なスピードでビデオコンテンツ作成を革新する様子を描写します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでプロフェッショナルであり、クリエイティブチームがシームレスに協力して魅力的なブランドストーリーテリングの物語を語り、スクリプトを数分で洗練されたビデオに変える様子を示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と多様なAIアバターを組み合わせた力を強調し、高インパクトなキャンペーンのための生産サイクルを大幅に短縮します。
製品マネージャーや国際営業チーム向けに設計された30秒の情報ビデオを開発し、HeyGenがグローバルな製品デモンストレーションビデオを生成する能力を示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、世界中の多様な人々が同じビデオを見て理解する様子を交えた明確な製品ショットを特徴とします。落ち着いた権威あるナレーションが技術的な利点を説明し、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能がシームレスな多言語対応を提供し、AIビデオツールを使用するあらゆるビジネスにとってグローバルなコミュニケーションを容易にする点を強調します。
エージェンシーやクリエイティブプロフェッショナル向けに40秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenが最高の美的基準を満たし、真に高品質なビデオを提供するビデオコンテンツを作成する可能性を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはシネマティックで洗練されており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの見事なストック映像がカスタムブランディングとシームレスに統合され、クリエイティブが完全な芸術的コントロールを維持できる様子を示します。HeyGenがアスペクト比のリサイズとエクスポートを含む複雑な調整を可能にし、さまざまなプラットフォームで洗練された外観と感触を実現する方法を示すことに焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス向けのAIビデオコンテンツ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターで、ビデオ制作をより迅速かつアクセスしやすくします。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、高品質なビデオを作成し、ブランドストーリーテリングを効率的に強化します。
HeyGenは魅力的な製品デモンストレーションビデオの作成を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは強力な製品利点ビデオジェネレーターで、あなたの提供する製品をダイナミックに紹介することができます。カスタマイズ可能なテンプレート、AI生成のボイスオーバー、ブランディングコントロールを活用して、魅力的で一貫性のあるビデオコンテンツを制作できます。
HeyGenはグローバルコミュニケーションのためにどのような多言語対応機能を提供しますか？
HeyGenは高度なテキスト・トゥ・ビデオとボイスオーバー機能を通じてビデオローカライゼーションをサポートし、ビジネスがグローバルなオーディエンスにリーチすることを可能にします。これにより、さまざまな市場での一貫性を確保しながら、効率的にローカライズされたコンテンツを作成できます。
HeyGenは初心者にとって使いやすいAIビデオツールですか？
はい、HeyGenは使いやすさを重視して設計されており、技術的なスキルに関係なく、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。ユーザーフレンドリーなインターフェースと豊富なテンプレートライブラリが、迅速かつ効率的なビデオ制作をサポートします。