製品採用トレーニングビデオジェネレーターでオンボーディングを迅速化
オンボーディング効率と顧客教育を向上させます。AIアバターを使用して魅力的な製品トレーニングビデオを即座に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の顧客を対象に、新機能の更新が必要な45秒の指導ビデオを作成します。このトレーニングビデオは、明確で簡潔な情報提供に焦点を当てたクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確性と一貫性を確保します。音声は情報提供のトーンを維持し、スタジオ品質のボイスオーバーで強化され、顧客教育のニーズに効果的に対応します。
営業チーム向けに、30秒のダイナミックなビデオを開発し、新製品の利点を迅速に強調します。ビジュアルアプローチはインパクトがあり、テンポが速く、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、一貫したブランディングと洗練された外観を確保します。音声はエネルギッシュで説得力があり、営業支援の取り組みを助け、重要なメッセージを効率的かつ記憶に残る形で伝えます。
従業員向けに90秒の内部ビデオを制作し、学習と開発の取り組みの一環として新しい運用手順を詳述します。このビデオは、明確な画面上のデモンストレーションを伴う落ち着いた指導的なビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを強化し、自動生成されたSOPとハウツーを補強します。音声は安定した説明的なもので、すべてのステップが簡単にフォローできるようにし、シームレスな製品採用を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品採用トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、高品質な製品採用トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。テキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを活用することで、スクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換できます。この強力なAIビデオプラットフォームは、制作プロセス全体を簡素化します。
HeyGenで生成されたビデオのブランディングや外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルなビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。ロゴや色を組み込んだブランドビデオテンプレートを利用して、すべてのコンテンツで一貫したブランドカスタマイズを維持できます。これにより、個性的でインパクトのあるビデオ制作が可能になります。
HeyGenはトレーニングコンテンツにとって効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的なテキストからビデオへの機能とスタジオ品質のボイスオーバーを備えたエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。プロフェッショナルなスクリプトを作成し、それをAIアバターで実現することで、従来のトレーニングコンテンツ作成に必要な時間と労力を大幅に削減します。
製品採用以外に、HeyGenは他のトレーニングニーズにどのように活用できますか？
HeyGenは、顧客教育、従業員トレーニング、学習と開発を含むさまざまなトレーニングアプリケーションに対応できる柔軟性があります。チュートリアルビデオ、営業支援コンテンツ、内部ワークフロートレーニングを簡単に作成し、効果的に視聴者を引き付け、情報を提供できます。