製品広告ビデオメーカー: 魅力的な広告を迅速に作成
AIアバターによるダイナミックなプレゼンテーションで、プロフェッショナルな製品ビデオやソーシャルメディア広告を簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースマーケターをターゲットにした45秒のスリークでモダンな製品ビデオを作成し、コンバージョンを促進するビデオ広告を効率的に作成できる方法を示します。この広告は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンの力を強調し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成と組み合わせて、製品について洗練されたメッセージを届けます。音声は明瞭で権威あるものであり、ビジュアルはクリーンで、製品の特徴を効果的に示し、無駄がありません。
製品マネージャーとB2B営業チーム向けに設計された60秒の情報豊かでプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、詳細なコンテンツを作成する簡単さを示します。ビデオは、HeyGenがスクリプトからテキストをビデオに変換し、複雑なトピックに対して魅力的なビジュアルと正確な字幕/キャプションを自動生成する方法を説明します。ビジュアルスタイルはシンプルでクリーンであり、落ち着いた専門的なボイスオーバーが製品広告ビデオメーカーの能力を明確にし、理解しやすくします。
グローバルマーケティングエージェンシーをターゲットにした30秒のダイナミックで本格的なソーシャルメディア広告を制作し、大規模なUGC広告生成の多様性を紹介します。このビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して多様なコンテンツを作成する能力と、さまざまなプラットフォームや言語にシームレスに適応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの重要な機能を強調します。ビジュアルは多様でエネルギッシュであり、実際のユーザー生成コンテンツの美学をミックスし、グローバルなオーディエンスに共鳴する活気あるワールドミュージック風のサウンドトラックを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIツールを使用して、ユーザーがビデオ広告を簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成を使用してスクリプトから説得力のあるビデオ広告を生成できるため、HeyGenはAIビデオ広告メーカーのリーダーです。
マーケターはHeyGenで魅力的な製品広告ビデオを迅速に作成できますか？
もちろんです。HeyGenはマーケター向けに効率的な製品広告ビデオメーカーとして設計されています。多様なビデオテンプレートライブラリとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、高品質な製品ビデオやソーシャルメディア広告を迅速に組み立て、キャンペーン作成を効率化できます。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオ広告にどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenは、パーソナライズされたオンラインビデオ広告のための広範なクリエイティブコントロールを提供します。50以上の言語でのボイスクローンとボイスオーバーを活用し、自分のメディアを統合し、スマート編集機能を使用してオーディエンスに合わせたコンテンツを作成できます。
オンラインビデオ広告の開発にHeyGenを選ぶ理由は？
HeyGenは究極のオンラインビデオ広告メーカーであり、製品ビデオから説明ビデオまで、さまざまなニーズに合わせたビデオ広告を作成するための直感的なプラットフォームを提供します。AIアバターやブランディングコントロールを含む包括的なツールにより、プロフェッショナルで影響力のある広告キャンペーンを毎回実現します。