小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の活気あるソーシャルメディア広告を想像してください。彼らがどれほど簡単にAIビデオ広告メーカーになれるかを紹介します。動画は、HeyGenのAIアバターを使用して製品広告ビデオを作成するシーンのダイナミックなシーケンスを特徴とし、説得力のあるメッセージを伝えます。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、テンポの速いモチベーショナルなバックグラウンドミュージックが、ビデオ広告作成のプロセスを簡単で魅力的に見せます。

