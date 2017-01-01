調達チームがAIビデオメーカーを活用してコミュニケーションワークフローを自動化する方法を示す90秒のビデオを作成してください。調達マネージャーをターゲットに、ブランド化された一貫性のあるビデオを生成する効率性を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、アニメーションチャートと親しみやすいAIアバターを使用して視聴者を案内し、明確で自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに変える簡単さを強調してください。

ビデオを生成