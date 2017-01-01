調達ビデオメーカー：チームのためのAI駆動の効率性

AIアバターを使用して、複雑なデータをトレーニングや分析のための明確なビジュアルに変換し、影響力のある調達コンテンツを迅速に生成します。

調達チームがAIビデオメーカーを活用してコミュニケーションワークフローを自動化する方法を示す90秒のビデオを作成してください。調達マネージャーをターゲットに、ブランド化された一貫性のあるビデオを生成する効率性を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、アニメーションチャートと親しみやすいAIアバターを使用して視聴者を案内し、明確で自信に満ちたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに変える簡単さを強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
財務および調達アナリスト向けに、調達分析を深めるための支出データの効果的な視覚化についての2分間の説明ビデオを開発してください。このビデオはデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、複雑な概念を説明するためにHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの動的なインフォグラフィックとストック映像を組み込み、権威ある明確なナレーションで提示します。プロフェッショナルなナレーションを追加する簡単さを強調してください。
サンプルプロンプト2
新しい調達チームメンバー向けに設計された60秒のオンボーディングビデオを制作し、基本的なプロセスとツールを紹介します。ビジュアルスタイルは親しみやすく魅力的であり、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して情報を明確かつ簡潔に提示し、親しみやすいナレーションとアクセシビリティのためのサブタイトル/キャプションを添えます。このビデオは、初期トレーニングとオンボーディングビデオをより効果的にすることに焦点を当てています。
サンプルプロンプト3
運用効率を最適化するための調達ワークフロービデオメーカーの利点を紹介する45秒の説明ビデオをデザインしてください。問題を明確に示し、HeyGenのソリューションをプロフェッショナルなAIアバターがプレゼンターとして提示する動的なビジュアルスタイルを使用して、潜在的なクライアントをターゲットにします。説得力のあるナレーションは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとマルチプラットフォーム展開のためのエクスポートを言及し、ビデオコンテンツの適応性を強調するべきです。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

調達ビデオメーカーの使い方

AI駆動のビデオ作成でコミュニケーションを効率化し、調達、分析、トレーニングに特化した理解を深めましょう。

1
Step 1
スクリプトまたはテンプレートから作成
スクリプトを貼り付けるか、「カスタマイズ可能なテンプレートとシーン」から選択して、簡単にビデオを開始できます。この機能は、調達ビデオメーカーのニーズに迅速に対応するコンテンツを構築するのに役立ちます。
2
Step 2
プレゼンターを追加
「AIアバター」を選択して調達の洞察を提示し、エンゲージメントを高めます。これにより、調達ワークフロービデオメーカーのコンテンツにプロフェッショナルでダイナミックな要素が加わります。
3
Step 3
音声とビジュアルを選択
スクリプトから「ナレーション生成」を使用して明確な音声を統合します。さらに、包括的なメディアライブラリから適切なビジュアルを選択してビデオを豊かにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオプロジェクトを完成させ、さまざまなプラットフォームに適した形式でエクスポートします。調達分析ビデオメーカーの出力を簡単に共有し、チームに情報を提供し、トレーニングを行いましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な調達データの明確化

複雑な調達分析と支出データを簡単に理解できるビデオ形式に簡素化し、理解と意思決定を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用して効率的な調達ビデオ作成を実現していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとシームレスなナレーション生成を含む高度なAI機能を活用して、調達ビデオ作成を革新しています。ユーザーはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換できるスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、調達チームのビデオ制作プロセスを大幅に加速します。

HeyGenはカスタム調達ワークフロービデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、特定の組織プロセスに合わせた高度にカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供する理想的な調達ワークフロービデオメーカーです。さらに、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにより、関連するビジュアルを統合し、調達分析ビデオメーカーのコンテンツが正確でブランドに合ったものになることを保証します。

HeyGenのどの技術的機能が効果的なトレーニングとオンボーディングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、エンドツーエンドのビデオ生成のために設計された強力な機能を提供し、トレーニングとオンボーディングビデオの生成を支援します。これには、ワークフローの自動化を容易にする直感的なツールが含まれており、高品質のオンボーディングビデオコンテンツを効率的に作成し、チームが迅速に習得できるようにします。

HeyGenは調達分析と支出データの視覚化のための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは、支出データと調達分析を視覚化するための魅力的な説明ビデオコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームは、複雑なデータを簡単に理解できるビデオ形式に変換するプロセスを簡素化し、調達分析をよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。