調達ビデオジェネレーター：トレーニングと効率を向上
AIを活用した調達ビデオで企業学習と知識保持を革新します。テンプレートとシーンを使用して、作成を簡単にします。
新入社員の調達部門とL&Dスペシャリスト向けに、調達トレーニングビデオの重要な側面を説明する90秒の魅力的な指導ビデオを開発します。親しみやすいAIアバターを使用して、視聴者を各ステップに沿って案内し、画面上のグラフィックと明確な自動字幕/キャプションを使用して、効果的な企業学習を確保します。
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに設計された45秒のダイナミックな説明ビデオを想像し、テキスト-to-ビデオ作成の容易さを強調します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたテンポの速いもので、さまざまなテンプレートとシーンを使用して迅速なコンテンツ生成を示し、エネルギッシュなAIボイスオーバーがビデオスクリプトを生き生きとさせます。
グローバル組織と多国籍調達チーム向けに、ベンダー管理のベストプラクティスを詳述した包括的な2分間のAIビデオを作成します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでグローバルに関連性があり、多様なAIアバターを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、正確な自動字幕/キャプションを備えた多言語トレーニングビデオを提供し、さまざまなアスペクト比での広範なアクセスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenが効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ作成を効率化する高度なAIビデオジェネレーターです。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIによる自動生成スクリプト機能が支援し、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、魅力的なAIビデオコンテンツに変換します。
HeyGenは多言語トレーニングビデオをサポートできますか？
はい、HeyGenは多言語トレーニングビデオの作成を容易にし、企業学習やグローバルチームに最適です。自動字幕/キャプションを含めることで、多様な視聴者に対するアクセス性と知識保持を向上させます。
HeyGenはビデオのブランディングコントロールをどのように提供しますか？
HeyGenは、調達プロセスビデオが企業のアイデンティティに一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、色、フォントなどの要素を簡単にカスタマイズして、すべての説明ビデオで一貫したブランドイメージを維持します。
HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を向上させますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずにビデオスクリプトを生き生きとさせます。これらのAIアバターは、高品質な調達トレーニングビデオやその他のAIビデオコンテンツを迅速に生成するための中心的な役割を果たします。