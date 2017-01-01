調達ビデオジェネレーター：トレーニングと効率を向上

AIを活用した調達ビデオで企業学習と知識保持を革新します。テンプレートとシーンを使用して、作成を簡単にします。

ITマネージャーと調達担当者をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、当社のAIビデオジェネレーターが調達ビデオ作成をどのように革新するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、動的なテキストオーバーレイとデータビジュアライゼーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能の効率性を示す自信に満ちた明瞭なAIボイスオーバーで補完されます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員の調達部門とL&Dスペシャリスト向けに、調達トレーニングビデオの重要な側面を説明する90秒の魅力的な指導ビデオを開発します。親しみやすいAIアバターを使用して、視聴者を各ステップに沿って案内し、画面上のグラフィックと明確な自動字幕/キャプションを使用して、効果的な企業学習を確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに設計された45秒のダイナミックな説明ビデオを想像し、テキスト-to-ビデオ作成の容易さを強調します。ビジュアルスタイルは活気に満ちたテンポの速いもので、さまざまなテンプレートとシーンを使用して迅速なコンテンツ生成を示し、エネルギッシュなAIボイスオーバーがビデオスクリプトを生き生きとさせます。
サンプルプロンプト3
グローバル組織と多国籍調達チーム向けに、ベンダー管理のベストプラクティスを詳述した包括的な2分間のAIビデオを作成します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでグローバルに関連性があり、多様なAIアバターを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、正確な自動字幕/キャプションを備えた多言語トレーニングビデオを提供し、さまざまなアスペクト比での広範なアクセスを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

調達ビデオジェネレーターの仕組み

複雑な調達プロセスを魅力的でオンデマンドのビデオに変換し、チーム全体の理解と知識保持を向上させます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
調達ビデオスクリプトを作成または自動生成し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、重要なメッセージをアウトライン化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、視覚的にコンテンツを表現し、複雑なトピックをより親しみやすくします。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
ロゴや色のブランディングコントロールを使用して会社のアイデンティティを統合し、より広いアクセス性と多言語トレーニングビデオのために自動字幕を追加します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
さまざまな形式で洗練された調達トレーニングビデオを生成し、内部プラットフォームや学習管理システムでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な調達概念を明確化

.

複雑な調達プロセスやポリシーを、理解しやすい説明ビデオに簡素化し、企業学習を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenが効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオ作成を効率化する高度なAIビデオジェネレーターです。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIによる自動生成スクリプト機能が支援し、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、魅力的なAIビデオコンテンツに変換します。

HeyGenは多言語トレーニングビデオをサポートできますか？

はい、HeyGenは多言語トレーニングビデオの作成を容易にし、企業学習やグローバルチームに最適です。自動字幕/キャプションを含めることで、多様な視聴者に対するアクセス性と知識保持を向上させます。

HeyGenはビデオのブランディングコントロールをどのように提供しますか？

HeyGenは、調達プロセスビデオが企業のアイデンティティに一致するようにするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、色、フォントなどの要素を簡単にカスタマイズして、すべての説明ビデオで一貫したブランドイメージを維持します。

HeyGenのAIアバターはどのようにビデオ制作を向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、カメラや俳優を必要とせずにビデオスクリプトを生き生きとさせます。これらのAIアバターは、高品質な調達トレーニングビデオやその他のAIビデオコンテンツを迅速に生成するための中心的な役割を果たします。