調達トレーニングビデオメーカーが簡単に
リアルなAIアバターを使用して、スタッフのオンボーディング用の魅力的な調達トレーニングビデオを作成します。
既存のチームメンバー全員に向けて、会社の調達承認プロセスの最近の更新を詳述する2分間の説明ビデオをデザインしてください。重要なステップを強調するオンスクリーングラフィックスを用いた情報豊かなビジュアルスタイルを目指し、明確で落ち着いたナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑なポリシー変更を理解しやすい形式に効率的に翻訳します。
全従業員向けに、コンプライアントな購買申請書の提出に関するクイックヒントを提供する45秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックにし、クイックカットとオンスクリーンテキストで強調し、エネルギッシュなナレーションを組み合わせます。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、広範なエンゲージメントを確保する魅力的なコンテンツを迅速に作成します。
調達マネージャーとチームリーダーを対象にした戦略的調達のベストプラクティスケーススタディを紹介する1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて権威あるものにし、関連データのオーバーレイを備えたミニドキュメンタリーのようにし、真剣で指導的なナレーションをサポートします。特に、この調達トレーニングビデオメーカーは、さまざまな会議環境でのアクセシビリティを高めるために、自動字幕/キャプションを備えたビデオコンテンツのカスタマイズを容易にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはトレーニングや教育のための魅力的なビデオをどのように作成できますか？
HeyGenは、ダイナミックなAIアバターと豊富なトレーニングビデオテンプレートを通じて、スタッフのオンボーディングや顧客教育のための非常に魅力的なビデオを作成することを可能にします。独自のメディアでビデオコンテンツをカスタマイズし、ナレーションを簡単に追加して、メッセージが効果的に伝わるようにします。
HeyGenはテキストをビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なテキスト-to-ビデオ機能を提供し、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにします。これには、統合されたナレーション生成と自動字幕/キャプションが含まれており、エンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。
HeyGenでトレーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは組織のアイデンティティに完全に一致するようにビデオをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラーを組み込んだり、ストック映像を利用してトレーニングビデオテンプレート内の視覚的な魅力を高めることができます。
HeyGenは調達トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、迅速なコンテンツ制作のための直感的なツールを提供することで、調達トレーニングビデオメーカーになるプロセスを効率化します。AIビデオエージェントと事前に構築されたテンプレートを活用して、チームのための包括的な調達トレーニング資料を迅速に開発し、自動字幕/キャプションを完備します。