調達プロセスビデオメーカー：トレーニングを簡素化
スクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、数分でプロフェッショナルな調達説明ビデオを作成します。
新しい調達アナリスト向けに設計された包括的な2分間の「AIトレーニングビデオ」を開発し、標準的な調達ワークフローの各ステップを説明します。ビデオは明確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいインストラクターとして「AIアバター」を使用し、明確さとエンゲージメントを確保します。「字幕/キャプション」を活用して、アクセシビリティを向上させ、この「調達ビデオメーカー」チュートリアル内の重要な手続き用語を強調します。
C-suiteの幹部とマーケティングリーダーを対象にした60秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、「AIを活用したビデオ作成」の戦略的利点を強調し、説得力のある「説明ビデオ」を生成します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インパクトがあり、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質なビジュアルを組み込み、緊急性と革新性を伝え、意思決定者を魅了するエネルギッシュな「ボイスオーバー生成」と組み合わせます。
コンテンツクリエイターとマーケティングスペシャリスト向けに、既存の「調達プロセスビデオメーカー」出力をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応させる方法を詳述した45秒の実用的なチュートリアルを作成します。ビジュアルの実行は迅速で実演的であり、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」のビフォーアフターの例を示し、多様な「テンプレートとシーン」を使用して多様性を示します。明確で簡潔なAIナレーションがユーザーを再利用のステップに導きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスプロセスのためのAIを活用したビデオ作成を促進しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成できるようにすることで、AIを活用したビデオ作成を効率化します。これにより、複雑なアイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに効率的に変換するエンドツーエンドのビデオ生成が可能になります。
HeyGenはAIを使用して調達プロセスビデオを効率的に生成できますか？
はい、HeyGenは効果的な調達プロセスビデオメーカーであり、詳細な調達トレーニングプログラムやワークフロービデオを迅速に作成できます。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能とAIアバターを組み合わせて、複雑な手続きを明確に説明できます。
HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオを作成するためにどのようなカスタマイズ可能な機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな説明ビデオに最適な、豊富なカスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ロゴや色のブランディングコントロールを提供しています。ユーザーは包括的なメディアライブラリを活用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に調整できます。
HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成はどのようにビデオの品質を向上させますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、自然な表情と動きでスクリプトを生き生きとさせる魅力的なAIプレゼンターとして機能します。高品質なボイスオーバー生成と組み合わせることで、視聴者を魅了するプロフェッショナルグレードのAIトレーニングビデオや一般コンテンツを作成します。