調達経路動画メーカーでトレーニングを効率化

HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、複雑な調達ワークフローを明確な説明動画に自動化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
調達マネージャーやビジネスリーダーをターゲットにした45秒のダイナミックなマーケティング動画を制作し、効率を向上させる調達プロセス動画の重要性を示します。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト動画機能を活用し、現代的な企業ビジュアルとアップビートなオーディオスタイルを用いて、主要な利点と特徴を迅速に伝えます。
サンプルプロンプト2
中小企業のオーナーとその調達チームを対象に、調達経路動画メーカーの複雑な側面を簡素化する30秒のアニメーション説明動画を作成します。ビジュアルスタイルは軽快でイラスト的であり、HeyGenの字幕/キャプションと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのあるビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
既存のHeyGenユーザーと調達専門家向けに、AIビデオジェネレーターを使用して効果的な調達コンテンツを作成するための実用的なヒントを提供する75秒の教育動画をデザインします。この動画は教育的で親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、スクリーンキャプチャのスニペットと詳細なボイスオーバーを備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、AIアバターの多様なコンテンツニーズへの対応力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

調達経路動画メーカーの使い方

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、複雑なプロセスをチームにとって理解しやすいコンテンツに変換し、明確で魅力的な調達経路動画をシームレスに作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
豊富なテンプレートとシーンのライブラリから選択し、プロフェッショナルなスタートを確保して調達概要動画メーカーのプロジェクトを迅速に設定します。
2
Step 2
スクリプトを追加
スクリプトからのテキスト動画を利用して、コンテンツを貼り付けることでナレーションを即座に生成し、AIビデオジェネレーターのプロジェクトを簡単に制作します。
3
Step 3
AIアバターを適用
AIアバターを選択して説明動画を視覚的に表現し、カメラを必要とせずに複雑な調達経路に人間味を加えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
調達プロセス動画を完成させ、さまざまなフォーマットでエクスポートして共有し、アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要なコミュニケーションを加速

新しい調達ポリシーや重要なプロセスの更新を効果的に伝えるためのインパクトのある動画を迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして調達概要動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的な「AIビデオジェネレーター」を使用して、調達マネージャーがプロフェッショナルな「調達概要動画メーカー」や「説明動画」を迅速に制作できるようにします。テキストをリアルな「AIアバター」と「AI駆動のボイスオーバー生成」を用いて魅力的なビジュアルに変換し、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を活用して「コンテンツ作成ツール」を効率化します。

HeyGenは詳細な調達プロセス動画の開発に最適な理由は何ですか？

HeyGenは、強力な「ドラッグ＆ドロップエディター」と「スクリプトからのテキスト動画」機能を提供し、複雑な「調達プロセス動画」を簡単に詳細化できます。自動「字幕/キャプション」を追加して明確さとアクセシビリティを確保し、効果的なビジュアルコミュニケーションを通じて「調達ワークフローを自動化」します。

HeyGenは調達経路動画のブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは「調達経路動画メーカー」プロジェクトのための包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、会社のロゴや特定のカラーパレットを組み込むことができます。カスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を使用して、「マーケティング動画」が常に組織のアイデンティティを反映します。

HeyGenの動画をさまざまなフォーマットで異なる配信チャネルにエクスポートできますか？

はい、HeyGenは柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をサポートしており、「コンテンツ作成ツール」をすべての必要なプラットフォームに配信できるようにします。これにより、ウェブ、ソーシャルメディア、または社内トレーニングポータル用に動画コンテンツを簡単に適応させることができます。