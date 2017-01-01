調達ガイド動画作成: マスタートレーニング
AIアバターを使用してダイナミックなプレゼンテーションを行い、魅力的な調達トレーニング動画を簡単に作成します。
調達マネージャーを対象にした60秒のプロモーション「ハウツーガイド」動画を開発し、新しいe調達システムを採用することによる効率向上の利点を示します。この動画は、ダイナミックで情報豊富なビジュアルスタイルと権威あるナレーションを必要とします。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用してさまざまな機能を紹介し、HeyGenを強力な「調達ガイド動画作成」ソリューションとして効果的に位置付けます。
外部ベンダー向けに30秒の簡潔な動画を制作し、契約交渉における重要な方針変更や新しいベンダーオンボーディングワークフローを説明します。ビジュアルと音声スタイルは直接的で明確かつ安心感を与えるもので、信頼と理解を促進します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して、すべての重要な詳細を正確に伝え、ベンダー関係の「トレーニング動画」として効果的にします。
内部調達チームを対象にした50秒の紹介動画をデザインし、「AI動画ジェネレーター」が内部「調達トレーニング」資料の作成をどのように効率化できるかを紹介します。動画は、モダンで革新的なビジュアルスタイルと実用的で指導的な音声トラックを持たせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するBロール映像とグラフィックスを統合し、この革新的なアプローチの容易さと利点を視覚的に示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは複雑な調達トピックの魅力的な説明動画をどのように作成できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用して、複雑な調達概念を明確で魅力的な説明動画に変換します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、AI生成のナレーションを利用して、複雑な調達トピックを効果的に簡素化し、視聴者に伝えることができます。
HeyGenでどのような種類の調達トレーニング動画を生成できますか？
HeyGenを使用すると、オンボーディングモジュール、ハウツーガイド、新しいベンダーオンボーディングワークフローの詳細な説明など、さまざまな調達トレーニング動画を生成できます。プラットフォームは、AIアバターと字幕/キャプションを備えたビデオスクリプトからのエンドツーエンドの動画生成をサポートしています。
HeyGenはすべての動画でブランドの一貫性を維持するための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、フォントをすべての動画にシームレスに組み込むことができます。これにより、すべての調達プロセス動画と内部コミュニケーションが組織のブランドアイデンティティと完全に一致することを保証します。
HeyGenは内部のハウツーガイドや手順動画の作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenは直感的なインターフェースとAI機能を通じて効果的なハウツーガイドや手順動画の制作を簡素化します。AIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、ビデオスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換し、複雑な指示をアクセスしやすく視覚的に魅力的にします。