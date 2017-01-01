AIを活用した簡単な調達説明ビデオメーカー
ダイナミックな説明ビデオを活用して調達ワークフローを自動化し、AIによるナレーション生成で明確な多言語コミュニケーションを実現します。
IT意思決定者向けに、E-調達ソリューションと既存のERPシステムとの統合を詳細に説明する2分間の技術的ウォークスルービデオを開発してください。ビデオはクリーンで、図に焦点を当てたビジュアルスタイルを採用し、技術用語のための画面上のテキストオーバーレイを組み合わせ、自信に満ちた説明的な声を伴うべきです。HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報を魅力的に提示し、字幕/キャプションでグローバルなアクセスを確保してください。
中小企業のオーナーを対象とした1分間の魅力的な説明ビデオを作成し、調達のためのSaaSベースのプラットフォームオプションのシンプルさと効率性を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、楽観的で、理解しやすく、親しみやすいビジネスシナリオを特徴とするべきです。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、そして広範なメディアライブラリ/ストックサポートが、専門的なデザインスキルを必要とせずに迅速なコンテンツ作成ツールを提供する方法を強調するべきです。
グローバルな調達チーム向けに、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターがプロセスビデオの作成をどのように簡素化するかを紹介する75秒のダイナミックなチュートリアルを生成してください。ビデオは活気に満ちた現代的なビジュアル美学を特徴とし、画面上のデモンストレーションと親しみやすく励みになるトーンを持つべきです。HeyGenの多言語ナレーションを強調し、多様なチームにリーチし、さまざまな内部コミュニケーションチャネルのためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして調達説明ビデオの作成を自動化しますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ変換やAIアバターなどの先進的なAI機能を活用して、複雑な調達プロセスビデオの制作を効率化します。この自動化により、コンテンツ作成時間が大幅に短縮され、チームはアニメーション化された製品説明ビデオを効率的に生成できます。
HeyGenの説明ビデオサービスは既存の調達システムと統合できますか？
HeyGenは高品質な説明ビデオを作成するための強力なSaaSベースのプラットフォームです。特定のERPやE-調達ソリューションとの直接的な統合はネイティブではありませんが、プラットフォームはビデオの簡単なエクスポートを可能にし、既存のデジタル環境内での互換性とシームレスな展開を保証します。
HeyGenはカスタムアニメーション製品説明ビデオのためにどのようなコンテンツ作成ツールを提供していますか？
HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディター、広範なテンプレートとシーンのライブラリ、ブランドコントロールを含む強力なコンテンツ作成ツールを提供しています。これらの機能により、ユーザーはプロフェッショナルなアニメーションとストックサポートからのメディアを使用して、カスタマイズされたアニメーション製品説明ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはグローバルな調達トレーニングのためにどのように多言語ナレーションをサポートしていますか？
HeyGenは、先進的な多言語ナレーション生成機能を提供しており、グローバルトレーニングニーズに最適な調達説明ビデオメーカーです。これにより、調達プロセスビデオが多様なオーディエンスに容易に理解され、コミュニケーションと学習成果が向上します。