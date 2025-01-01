調達開発ビデオメーカー
高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的な調達プロセス動画とトレーニングコンテンツを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2Bクライアントを対象とした45秒のダイナミックな調達プロセス動画を開発し、効率化された運用がビジネスにどのように利益をもたらすかを示します。現代的なアニメーションとアップビートな背景音楽を用いた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターによるナレーションでメッセージをパーソナライズし、技術的な洗練を示します。
新しい調達チームメンバー向けに、必須のコンプライアンス手続きを詳述した60秒の内部トレーニング動画を制作します。動画は指導的でステップバイステップのビジュアルスタイルを持ち、明確なオンスクリーンテキストと忍耐強いナレーションを備え、理解とアクセシビリティを助けるために自動字幕/キャプションで強化されます。
調達開発ビデオメーカーの力に興味を持つ小規模ビジネスオーナーを対象とした30秒のマーケティング動画を生成します。現代的でテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとエネルギッシュな音楽を使用し、さまざまなビデオテンプレートを活用して多様なアプリケーションを迅速に紹介し、AIビデオジェネレーターの効率性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビジネス動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオをリアルなAIアバターとナレーション生成で変換し、さまざまなビジネスニーズに合わせたダイナミックな動画を簡単に作成できます。
HeyGenは複雑な調達プロセスの説明動画を制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは効果的な調達開発ビデオメーカーであり、新しいストーリーを構想し、ドラッグアンドドロップエディターを使用して各要素をカスタマイズし、最も複雑なプロセスでも明確で魅力的な説明動画を作成できます。
HeyGenは動画制作にどのようなクリエイティブ資産と機能を提供しますか？
HeyGenは多様なメディアライブラリを含む強力なクリエイティブエンジンを提供し、ストック映像やカスタマイズ可能なビデオテンプレートを含みます。ユーザーはまた、AIアバター、ナレーション生成、字幕/キャプションを活用してマーケティング動画を強化できます。
HeyGenで作成した動画でブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを通じて強力なブランディング動画をサポートし、ロゴや色を組み込むことができます。これにより、すべての企業動画がすべてのプラットフォームで一貫してブランドアイデンティティを反映します。