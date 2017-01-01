究極のプロセスウォークスルービデオメーカー
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ユーザーオンボーディングのための詳細なビデオドキュメンテーションを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーと内部チーム向けに90秒の内部ビデオを設計し、ビデオドキュメンテーションの新しいワークフローを詳述します。この情報豊かで簡潔なビデオは、ステップバイステップのビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して正確な字幕/キャプションを確保します。
HeyGenの機能を評価する潜在的な顧客向けに、魅力的な45秒のユーザーオンボーディングビデオを制作します。現代的なグラフィックとエネルギッシュなナレーションを用いた魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーン機能を使用して、ユーザーがどれだけ迅速かつ簡単に素晴らしいビデオを作成できるかを示します。
企業クライアントとIT部門向けに、統合ツールを通じたチームコラボレーションの向上の利点を詳述する包括的な2分間の説明ビデオを開発します。プレゼンテーションは洗練されて詳細であり、プロフェッショナルなAIボイスで自信を伝え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで強化され、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、テキストをプロフェッショナルな「説明ビデオ」コンテンツに変換し、リアルな「AIアバター」と「AI生成のナレーション」を備えています。この強力な「テキスト-to-ビデオ」機能は、あらゆる「ウォークスルービデオ」や「ビデオドキュメンテーション」のニーズに対して、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenのツールを使用してビデオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenには直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」があり、ビデオのカスタマイズを簡単に行えます。「カスタマイズ可能なテンプレート」を変更したり、「画面上の注釈」を追加したり、ブランド要素を統合して、特定の要件に合わせた魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenはビデオコンテンツの多言語対応やアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
HeyGenは、さまざまな言語で「字幕」と「AI生成のナレーション」を生成するための強力なサポートを提供し、「ビデオドキュメンテーション」のアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、「プロセスウォークスルービデオメーカー」コンテンツがより広い視聴者に効果的に届くことを保証します。
HeyGenはチームコラボレーションとユーザーオンボーディングプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは「ユーザーオンボーディング」を効率化し、「チームコラボレーション」を向上させることで、一貫したトレーニングと「ウォークスルービデオ」資料の迅速な作成を可能にします。「ビデオドキュメンテーション」を簡単に共有および更新し、組織全体でチームを効率的に情報提供し、関与させ続けます。