プロセスウォークスルージェネレーター：複雑なタスクを簡素化
スクリプトからのテキストビデオで、動的なハウツーガイドやオンボーディング資料を簡単に作成し、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
動的なステップバイステップガイドジェネレーターでユーザーエンゲージメントを向上させる方法を発見してください。この45秒のビデオは、マーケティング専門家や教育者を対象に、プロフェッショナルで励みになる声とクリーンなグラフィックのビジュアルスタイルを採用しています。HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを紹介し、学習をインタラクティブでアクセスしやすくします。
インパクトのあるハウツーガイドと豊富なマルチメディア要素でトレーニングを簡素化します。この60秒の指導ビデオは、ソフトウェアユーザーや技術サポートチーム向けに設計されており、情報豊かで洗練されたビジュアルスタイルと落ち着いた指導的な音声トーンを使用しています。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、包括的でわかりやすいビジュアル説明を構築します。
複雑なタスクを瞬時に理解しやすいビジュアルガイドに変換します。このダイナミックな30秒のビデオは、新入社員や忙しいプロフェッショナルに最適で、クイックカットとエネルギッシュで簡潔な声を使用しています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、ユーザーに複雑なタスクを簡素化し、さまざまなプラットフォームでコンテンツをシームレスに共有する力を与えることを強調しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複雑なプロセスのビジュアルガイド作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換し、複雑なタスクを簡素化します。ユーザーはマルチメディア要素を簡単に統合し、カスタマイズ可能なテンプレートで明確なステップバイステップの指示を構築できます。
HeyGenが効果的なAI駆動のハウツーガイドジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を利用して、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなハウツーガイドを迅速に生成します。このAI駆動のアプローチはワークフローを効率化し、統合されたボイスオーバーと字幕で明確なステップバイステップの指示を効率的に作成できます。
HeyGenはユーザーエンゲージメントを高める魅力的なステップバイステップガイドの作成に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーエンゲージメントを高める強力なステップバイステップガイドジェネレーターとして設計されています。動的なAIアバター、ライブラリからの豊富なマルチメディア要素を組み込み、ブランドコントロールを適用して、オーディエンスに合わせた洗練されたプロフェッショナルなビジュアルガイドを作成できます。
HeyGenで作成したプロセスウォークスルーを効率的に共有するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、さまざまなエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを提供することで、生成されたプロセスウォークスルーの柔軟な共有を可能にします。これにより、ビジュアルガイドが異なるプラットフォーム、内部ナレッジベースでの配布に最適化され、ユーザーがシームレスにアクセスできるようになります。