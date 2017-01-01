プロセスウォークスルージェネレーター：複雑なタスクを簡素化

スクリプトからのテキストビデオで、動的なハウツーガイドやオンボーディング資料を簡単に作成し、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。

あなたのオーディエンスのために魅力的なプロセスウォークスルーを作成するのに苦労していますか？この30秒のビデオは、小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象に、魅力的なビジュアルガイドを簡単に生成する方法を示します。現代的で明るいビジュアルスタイルと親しみやすい音声トーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとボイスオーバー生成を強調し、コンテンツ作成を簡単にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
動的なステップバイステップガイドジェネレーターでユーザーエンゲージメントを向上させる方法を発見してください。この45秒のビデオは、マーケティング専門家や教育者を対象に、プロフェッショナルで励みになる声とクリーンなグラフィックのビジュアルスタイルを採用しています。HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを紹介し、学習をインタラクティブでアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
インパクトのあるハウツーガイドと豊富なマルチメディア要素でトレーニングを簡素化します。この60秒の指導ビデオは、ソフトウェアユーザーや技術サポートチーム向けに設計されており、情報豊かで洗練されたビジュアルスタイルと落ち着いた指導的な音声トーンを使用しています。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、包括的でわかりやすいビジュアル説明を構築します。
サンプルプロンプト3
複雑なタスクを瞬時に理解しやすいビジュアルガイドに変換します。このダイナミックな30秒のビデオは、新入社員や忙しいプロフェッショナルに最適で、クイックカットとエネルギッシュで簡潔な声を使用しています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、ユーザーに複雑なタスクを簡素化し、さまざまなプラットフォームでコンテンツをシームレスに共有する力を与えることを強調しています。
プロセスウォークスルージェネレーターの仕組み

複雑なプロセスを明確で魅力的、かつプロフェッショナルなステップバイステップガイドに簡単に変換し、理解とユーザーエンゲージメントを促進します。

1
Step 1
ガイドスクリプトを作成
明確で簡潔な指示を使用してプロセスを概説します。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、初期のガイドコンテンツを簡単に生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
適切なビジュアルを選んで明確さとエンゲージメントを高めます。AIアバターやマルチメディア要素を追加して、各ステップを効果的に示します。
3
Step 3
ブランディングと詳細を適用
組織の独自のスタイルを適用してウォークスルーを洗練させます。ブランドコントロール（ロゴ、色）を利用して、一貫したプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
プロフェッショナルなウォークスルーを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに対応するガイドを準備し、オーディエンスと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を簡素化

複雑なビジュアルガイドやステップバイステップの指示を明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、どんな複雑なトピックも簡素化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして複雑なプロセスのビジュアルガイド作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換し、複雑なタスクを簡素化します。ユーザーはマルチメディア要素を簡単に統合し、カスタマイズ可能なテンプレートで明確なステップバイステップの指示を構築できます。

HeyGenが効果的なAI駆動のハウツーガイドジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を利用して、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなハウツーガイドを迅速に生成します。このAI駆動のアプローチはワークフローを効率化し、統合されたボイスオーバーと字幕で明確なステップバイステップの指示を効率的に作成できます。

HeyGenはユーザーエンゲージメントを高める魅力的なステップバイステップガイドの作成に役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーエンゲージメントを高める強力なステップバイステップガイドジェネレーターとして設計されています。動的なAIアバター、ライブラリからの豊富なマルチメディア要素を組み込み、ブランドコントロールを適用して、オーディエンスに合わせた洗練されたプロフェッショナルなビジュアルガイドを作成できます。

HeyGenで作成したプロセスウォークスルーを効率的に共有するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、さまざまなエクスポートオプションとアスペクト比のリサイズを提供することで、生成されたプロセスウォークスルーの柔軟な共有を可能にします。これにより、ビジュアルガイドが異なるプラットフォーム、内部ナレッジベースでの配布に最適化され、ユーザーがシームレスにアクセスできるようになります。