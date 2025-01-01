カスタムTシャツのデザインプロセス全体を、初期のスケッチから最終印刷まで45秒の説明動画で紹介してください。この短編動画は、デザイナーやクラフターを目指す人々を対象に、明るくエネルギッシュなアニメーションと、元気で励ましの声のナレーションを特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して各ステップを説明し、テンプレートとシーンを使用して迅速でプロフェッショナルなレイアウトを実現します。

ビデオを生成