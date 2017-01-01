プロセストレーニングビデオメーカー：迅速で簡単なAIビデオ作成
HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、複雑なプロセスを明確なトレーニングビデオに変換し、チームの迅速な知識保持を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な技術的ビデオドキュメンテーションに苦労しているL&Dチーム向けに、重要なソフトウェアワークフローを示す2分間の詳細なチュートリアルを作成します。ビジュアルスタイルは非常に指導的で、抽象的な概念を示すためにメディアライブラリからの鮮明な画面録画と関連するストック映像を組み合わせ、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を通じて生成された権威あるAIボイスオーバーで、技術チームの知識保持を確実にします。
一般的なカスタマーサポートの問い合わせを説明する45秒の「ハウツー」ビデオを開発し、顧客と内部サポートスタッフを対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で簡潔かつ活気に満ちており、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練されたビデオを迅速に組み立て、複雑なソリューションを簡単に理解できるようにします。
企業トレーナー向けの90秒のトレーニングビデオを想像してください。これは、バーチャルクラスルーム管理のベストプラクティスを紹介します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンが提供するさまざまなバーチャル環境で動的なAIアバターが対話する様子を特徴とし、魅力的で情報豊かなビジュアルスタイルとプロフェッショナルなAIボイスを備え、L&Dチームがトレーニングビデオに生成AIプラットフォームを使用するスキルを向上させることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロセストレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ生成技術を使用してスクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換します。テキスト・トゥ・ビデオ機能により、ユーザーはAIアバターを使って魅力的なコンテンツを簡単に作成でき、理想的なプロセストレーニングビデオメーカーとなります。
HeyGenのAIアバターを使って魅力的なビデオドキュメンテーションを作成できますか？
はい、HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、多様なAIアバターを活用してビデオドキュメンテーションやハウツービデオを提示できます。これらのAIアバターはコンテンツに命を吹き込み、さまざまなオーディエンスに対する知識保持とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenを使用してビデオを作成する際、L&Dチームにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、L&Dチームが会社のロゴ、色、フォントを使用してトレーニングビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、すべてのビデオコンテンツが企業ブランドのアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenが社員のオンボーディングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからAIボイスオーバー付きの高品質なビデオを迅速に作成できるため、社員のオンボーディングに効果的なAIビデオジェネレーターです。これにより、重要なトレーニング資料の作成が効率化され、新入社員のオンボーディング体験が向上します。