新入社員向けに、会社のコアバリューを日常的なプロセス（例えば、社内システムへのログイン）を通じて示す45秒の魅力的なイントロダクションを作成してください。ダイナミックなテクノロジー環境での新入社員を対象としたこのビデオは、モダンで親しみやすいビジュアルと、明るく励みになるナレーションを求めています。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、社員のオンボーディング時にアクセスしやすく、歓迎される第一印象を与えるために明確なナレーション生成を確保してください。

