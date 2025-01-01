プロセス改善トレーニングビデオジェネレーター: 効率を向上

カスタムテキストからビデオ作成で社員トレーニングを効率化し、スクリプトを強力な知識共有ツールに瞬時に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーが新しいワークフロー自動化を部門に迅速に紹介するための30秒のダイナミックなビデオを作成し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドイメージを提供します。ビデオはエネルギッシュなビジュアルスタイルで、アップビートな音楽トラックと明確に表示された字幕/キャプションを伴い、このプロセス改善トレーニングビデオジェネレーターの利点を強調します。
サンプルプロンプト2
専門家が複雑な文書を魅力的な知識共有コンテンツに変換するための60秒の情報ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して書かれた資料を変換し、自信に満ちた権威ある声を特徴とし、AIビデオジェネレーターの優れた例となります。
サンプルプロンプト3
HRマネージャー向けに、50秒の歓迎ビデオを開発し、新入社員のためのオンボーディングプロセスを簡素化します。ビジュアルとオーディオスタイルは温かく励みになるもので、明確な音声生成とサポート的な字幕/キャプションを使用して新入社員を初期ステップに案内し、これらの情報豊かなトレーニングビデオで役割へのスムーズな導入を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロセス改善トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを使ってプロフェッショナルなプロセス改善トレーニングビデオを簡単に作成。直感的なビデオジェネレーターで社員トレーニングと知識共有を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成またはテンプレートを選択
スクリプトを入力することから始め、HeyGenがスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して変換します。または、トレーニングビデオ用に設計されたプロフェッショナルなテンプレートから選択します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターから選び、先進的な音声生成で外見と声のスタイルをカスタマイズし、魅力的な社員トレーニングを実現します。
3
Step 3
カスタムブランディングとビジュアルを適用
ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを追加して会社のアイデンティティを強化し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
ビデオを最終化し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比の調整とエクスポートを行い、組織全体で効果的な知識共有のためにシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なトレーニングクリップを迅速に作成

新しいプロセス改善に関する内部コミュニケーションやマイクロラーニングのために、簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、ユーザーがスクリプトを魅力的な「トレーニングビデオ」に変換できる「トレーニングビデオジェネレーター」として機能します。「AIアバター」と幅広いカスタマイズ可能な「テンプレート」を使用して、高品質な指導コンテンツを「テキストからビデオ」に簡単に作成できます。

HeyGenはプロセス改善トレーニングビデオの生成に対するソリューションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、組織が「社員トレーニング」と「知識共有」のための明確で一貫したコンテンツを作成できる理想的な「プロセス改善トレーニングビデオジェネレーター」です。リアルな「AIボイスオーバー」と「AIアバター」を活用して、複雑な手順を効果的に説明し、より良い理解を通じて「ワークフロー自動化」を強化します。

HeyGenのプロフェッショナルトレーニングビデオメーカーを支えるAI機能は何ですか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」と洗練された「AIボイスオーバー」を含む高度な「AIビデオジェネレーター」技術を活用して、プロフェッショナルな「トレーニングビデオ」を作成します。ユーザーは「カスタムブランディング」機能を利用して、すべてのトレーニング資料で一貫性を確保し、「テキストからビデオ」への効率的な変換を実現できます。

HeyGenは効率的な社員オンボーディングとトレーニングをどのように促進しますか？

HeyGenは、「社員オンボーディング」と継続的な「社員トレーニング」のための強力な「トレーニングビデオメーカー」として優れています。豊富な「テンプレート」ライブラリと字幕生成機能を備えたHeyGenは、あなたの従業員が明確で魅力的でアクセスしやすい教育コンテンツを受け取り、全体的な「知識共有」を向上させます。