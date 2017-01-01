プロセスガイドビデオメーカー: 魅力的なハウツービデオを作成

AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、複雑なワークフローを簡素化し、指示を瞬時にクリアなチュートリアルビデオに変換します。

人気のあるAIツールを使用して新しいプロジェクト管理ボードを設定する方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。このプロセスガイドビデオメーカーは、小規模ビジネスのオーナーや技術愛好家を対象としており、クリーンで段階的なビジュアルと、HeyGenの音声生成機能を使用した魅力的なAIナレーションを特徴とし、明確で理解しやすい内容を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、経費報告書を提出するための標準作業手順を説明する90秒のチュートリアルを開発してください。会社の内部ワークフローシステムに焦点を当て、新入社員向けに設計されたこのビデオは、鮮明な画面録画映像とAIアバターを組み合わせて各段階を説明し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルで個別化されたオンボーディング体験を提供します。
サンプルプロンプト2
YouTube動画のメタデータを最適化するための2分間の包括的なステップバイステップガイドをコンテンツクリエイター向けに制作してください。このビデオは、リーチを最大化したいコンテンツクリエイターやトレーナーを対象としており、動的で説明的なシーンを利用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して詳細なスクリプトを直接ビデオに変換し、効率的な制作と情報提供を実現します。
サンプルプロンプト3
オペレーションマネージャーやチームリーダー向けに、重要なソフトウェアのユーザーインターフェースの最近の更新を説明する45秒のクイックアップデートビデオを生成してください。視覚スタイルは簡潔でビジネスライクであり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロセスガイドを迅速に組み立て、プロフェッショナルなトーンと明確で行動指向の指示を提供し、効率的な内部コミュニケーションを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロセスガイドビデオメーカーの使い方

プロセス文書を魅力的で段階的なビデオガイドに簡単に変換し、明確なコミュニケーションと効率的な学習を視聴者に提供します。

1
Step 1
プロセススクリプトを作成
段階的な指示をアウトライン化します。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを魅力的なビデオガイドに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してガイドを個別化します。メッセージを完璧に伝え、エンゲージメントを高めるために外見をカスタマイズします。
3
Step 3
ビデオを強化しブランド化
ロゴや色を使用して会社のアイデンティティを統合します。ガイドがブランドの美学に完全に一致するようにします。
4
Step 4
ガイドをエクスポートし共有
最終化したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、高品質のプロセスガイドビデオをさまざまな形式で提供し、あらゆるプラットフォームや視聴者に最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

SOPとワークフローを簡素化

複雑な標準作業手順（SOP）をクリアで簡潔なビデオガイドに変換し、ワークフローの理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenのAIはどのようにしてスクリプトを動的なビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIツールを活用して、スクリプトを動的なビデオに変換します。AIアバターを利用し、テキストからリアルなAIナレーションを生成することで、AIスクリプトをビデオに効果的に変換し、全体のワークフローを向上させます。

HeyGenは詳細なコンテンツを作成するためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？

HeyGenは、チュートリアルビデオやステップバイステップガイドのような詳細なコンテンツを作成するための直感的なビデオエディターを提供しています。事前にデザインされたカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用してビデオをカスタマイズし、ブランドコントロールを統合し、広範なメディアライブラリにアクセスしてビデオを強化できます。

HeyGenは技術的なプロセスガイドビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenは技術的なガイドやSOPを作成するための理想的なプロセスガイドビデオメーカーです。直接的な画面録画機能はありませんが、画面録画とシームレスに統合し、AIアバター、AIナレーション、自動字幕/キャプションを追加して明確なコミュニケーションを実現します。

HeyGen内でのカスタムAIアバターと音声のオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、コンテンツを個別化するための豊富なカスタムアバターと音声のオプションを提供しています。多様なAIアバターから選択し、さまざまな言語とスタイルでリアルなAIナレーションを生成することで、トーキングヘッドビデオプロジェクトがブランドとメッセージに完全に一致するようにします。