プロセスガイドビデオメーカー: 魅力的なハウツービデオを作成
AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、複雑なワークフローを簡素化し、指示を瞬時にクリアなチュートリアルビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、経費報告書を提出するための標準作業手順を説明する90秒のチュートリアルを開発してください。会社の内部ワークフローシステムに焦点を当て、新入社員向けに設計されたこのビデオは、鮮明な画面録画映像とAIアバターを組み合わせて各段階を説明し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルで個別化されたオンボーディング体験を提供します。
YouTube動画のメタデータを最適化するための2分間の包括的なステップバイステップガイドをコンテンツクリエイター向けに制作してください。このビデオは、リーチを最大化したいコンテンツクリエイターやトレーナーを対象としており、動的で説明的なシーンを利用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して詳細なスクリプトを直接ビデオに変換し、効率的な制作と情報提供を実現します。
オペレーションマネージャーやチームリーダー向けに、重要なソフトウェアのユーザーインターフェースの最近の更新を説明する45秒のクイックアップデートビデオを生成してください。視覚スタイルは簡潔でビジネスライクであり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロセスガイドを迅速に組み立て、プロフェッショナルなトーンと明確で行動指向の指示を提供し、効率的な内部コミュニケーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIはどのようにしてスクリプトを動的なビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用して、スクリプトを動的なビデオに変換します。AIアバターを利用し、テキストからリアルなAIナレーションを生成することで、AIスクリプトをビデオに効果的に変換し、全体のワークフローを向上させます。
HeyGenは詳細なコンテンツを作成するためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは、チュートリアルビデオやステップバイステップガイドのような詳細なコンテンツを作成するための直感的なビデオエディターを提供しています。事前にデザインされたカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用してビデオをカスタマイズし、ブランドコントロールを統合し、広範なメディアライブラリにアクセスしてビデオを強化できます。
HeyGenは技術的なプロセスガイドビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenは技術的なガイドやSOPを作成するための理想的なプロセスガイドビデオメーカーです。直接的な画面録画機能はありませんが、画面録画とシームレスに統合し、AIアバター、AIナレーション、自動字幕/キャプションを追加して明確なコミュニケーションを実現します。
HeyGen内でのカスタムAIアバターと音声のオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、コンテンツを個別化するための豊富なカスタムアバターと音声のオプションを提供しています。多様なAIアバターから選択し、さまざまな言語とスタイルでリアルなAIナレーションを生成することで、トーキングヘッドビデオプロジェクトがブランドとメッセージに完全に一致するようにします。