プロセス説明動画ジェネレーター：複雑なアイデアを簡素化
リアルなAIアバターを使用して、アイデアを魅力的なアニメーション説明動画に簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の製品説明動画を作成し、新しいツールが日常業務をどのように簡素化するかを示します。クリーンでモダン、プロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔なAIのナレーションで補完します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効果的に活用し、複雑な機能を簡単に理解できるようにします。
新入社員向けの60秒のトレーニング動画を開発し、オンボーディングプロセスを説明します。ビジュアルスタイルは情報豊かで、明確なステップバイステップのビジュアルを伴い、落ち着いた指導的なAIのナレーションが付いています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現し、字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを確保し、すべての社員がコア情報を理解できるようにします。
一般の人々を対象にした50秒のプロセス説明動画ジェネレーターを制作し、シンプルなDIYホーム改善プロジェクトを詳述します。ビジュアルプレゼンテーションは本物で親しみやすく、明確なデモンストレーションを示しながら、魅力的で会話調のAIのナレーションでサポートされます。HeyGenのAIアバターを利用して、観客と直接つながるリアルなプレゼンターをフィーチャーし、指示を簡単にフォローできるようにし、HeyGenのボイスオーバー生成の恩恵を受けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ機能と多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、プロフェッショナルな説明動画を簡単に作成できるようにします。この強力な説明動画メーカーは、制作プロセスを効率化します。
HeyGenはリアルなプレゼンターを使ったアニメーション説明動画を制作できますか？
もちろんです！HeyGenはリアルなAIプレゼンターと多様なAIアバターをフィーチャーした魅力的なアニメーション説明動画を生成できます。高品質なAIボイスオーバーで動画をさらに洗練されたものにすることも可能です。
HeyGenを使ってどのような種類のアニメーション動画を作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なトレーニング動画、効果的な製品説明、ダイナミックなホワイトボード説明動画など、さまざまなアニメーション動画を制作できます。さまざまなニーズに対応する多用途なプロセス説明動画ジェネレーターとして機能します。
HeyGenは説明動画にテキスト-to-スピーチとキャプションを提供しますか？
はい、HeyGenは高度なテキスト-to-スピーチ機能を統合しており、説明動画に自然な音声のダイアログを自動生成します。さらに、キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティと幅広い視聴者のエンゲージメントを確保できます。