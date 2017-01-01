プロセスドキュメントビデオジェネレーター: 効率を向上

プロフェッショナルなビデオドキュメントとハウツーガイドを迅速に作成。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、複雑なSOPを魅力的なトレーニング資料に変えましょう。

新入社員が会社の基本的な手続きを迅速に理解できるようにするための、60秒のプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成してください。リモートおよび分散型チームを対象とし、効果的なトレーニング資料として機能するようにします。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、明るい背景音楽とAI生成のナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を明確に提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カスタマーサポートチームとエンドユーザー向けに、一般的なソフトウェア機能を説明する45秒のステップバイステップのハウツーガイドビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、フォローしやすいものにし、明瞭なナレーションと画面上のテキストを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、詳細なスクリプトを効率的に洗練されたビデオドキュメントに変換します。
サンプルプロンプト2
製品およびUXチーム向けの重要な標準作業手順（SOP）を示す30秒の簡潔でモダンなビデオを制作してください。ビデオは効率的で無駄のないビジュアルスタイルを持ち、明確さと直接性を目指します。すべての音声コンテンツがHeyGenの字幕/キャプションを含むようにし、音声なしでも簡単にフォローできるようにします。
サンプルプロンプト3
新しい内部プロセスの効率性を示す60秒のダイナミックでプロフェッショナルなビデオを作成し、ビジネスリーダーや内部関係者を対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルは説明的でありながらインスピレーションを与えるもので、魅力的な音楽とスムーズなトランジションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この影響力のあるプロセスドキュメントビデオの作成を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロセスドキュメントビデオジェネレーターの仕組み

あらゆるプロセスの明確で魅力的なビデオドキュメントの作成を効率化し、複雑なステップを理解しやすいハウツーガイドやSOPに変換します。

1
Step 1
ドキュメントスクリプトを作成
プロセスのステップをアウトライン化することから始めます。"スクリプトからのテキストをビデオに変換"機能を使用して、テキストをビジュアルナラティブに変換し、包括的な"ビデオドキュメント"を開始します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
ビジュアルナレーターでドキュメントを生き生きとさせます。多様な"AIアバター"から選択してコンテンツを提示し、ダイナミックでプロフェッショナルなタッチを"AIビデオドキュメント"に加えます。
3
Step 3
仕上げを施す
ビデオを完璧に仕上げます。直感的な"エディター"を使用してタイミングを微調整し、グラフィックを追加するか、"ブランド管理"を適用してプロフェッショナルな外観を確保し、"トレーニング資料"の準備を整えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
貴重な洞察を最終化し、配布します。"アスペクト比のリサイズとエクスポート"を利用して、あらゆるプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、"ハウツーガイド"がすべての人にすぐに利用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示を簡素化

複雑なプロセスや技術ガイドを明確で理解しやすいAI駆動のビデオ説明に変換して、謎を解き明かします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオドキュメントの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なプロセスドキュメントビデオジェネレーターであり、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を利用して、複雑な情報を魅力的なビデオドキュメントに変換し、ハウツーガイドやSOPを効率的に作成することを可能にします。

HeyGenがトレーニング資料を作成するチームに提供する利点は何ですか？

HeyGenのコラボレーティブなチームワークスペースは、カスタマーサポートチーム、製品およびUXチーム、リモートおよび分散型チームが、プロフェッショナルなトレーニング資料とチュートリアルビデオライブラリを迅速に生成できるようにし、一貫したブランド管理とメディアライブラリのサポートを提供します。

HeyGenはAIビデオドキュメントのライフサイクル全体をサポートできますか？

はい、HeyGenは生成AIを活用してAIビデオドキュメントプロセスを効率化し、強力なAI生成のナレーション、自動トランスクリプション、直感的なエディターを提供して、公開前にすべての詳細を洗練します。

HeyGenでどのような種類のハウツーガイドを作成できますか？

HeyGenを使用すると、AI生成の要約とカスタマイズ可能なテンプレートを強化したさまざまなハウツーガイドやSOPを迅速に作成できます。これにより、ビデオドキュメントが明確で影響力があり、さまざまなデバイスで簡単にアクセスできるようになります。