新入社員が会社の基本的な手続きを迅速に理解できるようにするための、60秒のプロフェッショナルで魅力的なビデオを作成してください。リモートおよび分散型チームを対象とし、効果的なトレーニング資料として機能するようにします。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、明るい背景音楽とAI生成のナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を明確に提示します。

ビデオを生成