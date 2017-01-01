プロセスドキュメントビデオジェネレーター: 効率を向上
プロフェッショナルなビデオドキュメントとハウツーガイドを迅速に作成。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、複雑なSOPを魅力的なトレーニング資料に変えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサポートチームとエンドユーザー向けに、一般的なソフトウェア機能を説明する45秒のステップバイステップのハウツーガイドビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく、フォローしやすいものにし、明瞭なナレーションと画面上のテキストを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、詳細なスクリプトを効率的に洗練されたビデオドキュメントに変換します。
製品およびUXチーム向けの重要な標準作業手順（SOP）を示す30秒の簡潔でモダンなビデオを制作してください。ビデオは効率的で無駄のないビジュアルスタイルを持ち、明確さと直接性を目指します。すべての音声コンテンツがHeyGenの字幕/キャプションを含むようにし、音声なしでも簡単にフォローできるようにします。
新しい内部プロセスの効率性を示す60秒のダイナミックでプロフェッショナルなビデオを作成し、ビジネスリーダーや内部関係者を対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルは説明的でありながらインスピレーションを与えるもので、魅力的な音楽とスムーズなトランジションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この影響力のあるプロセスドキュメントビデオの作成を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオドキュメントの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なプロセスドキュメントビデオジェネレーターであり、AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を利用して、複雑な情報を魅力的なビデオドキュメントに変換し、ハウツーガイドやSOPを効率的に作成することを可能にします。
HeyGenがトレーニング資料を作成するチームに提供する利点は何ですか？
HeyGenのコラボレーティブなチームワークスペースは、カスタマーサポートチーム、製品およびUXチーム、リモートおよび分散型チームが、プロフェッショナルなトレーニング資料とチュートリアルビデオライブラリを迅速に生成できるようにし、一貫したブランド管理とメディアライブラリのサポートを提供します。
HeyGenはAIビデオドキュメントのライフサイクル全体をサポートできますか？
はい、HeyGenは生成AIを活用してAIビデオドキュメントプロセスを効率化し、強力なAI生成のナレーション、自動トランスクリプション、直感的なエディターを提供して、公開前にすべての詳細を洗練します。
HeyGenでどのような種類のハウツーガイドを作成できますか？
HeyGenを使用すると、AI生成の要約とカスタマイズ可能なテンプレートを強化したさまざまなハウツーガイドやSOPを迅速に作成できます。これにより、ビデオドキュメントが明確で影響力があり、さまざまなデバイスで簡単にアクセスできるようになります。