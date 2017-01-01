手順ビデオジェネレーター: AIでトレーニングビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、プロフェッショナルトレーニングコンテンツの作成を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネス向けのAIビデオジェネレーターの能力を紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、ソーシャルメディアプラットフォーム向けに設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは、現代的なグラフィックスと魅力的な音楽を特徴とし、小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナルを引き付けることを目的としています。HeyGenの魅力的なAIアバターを組み込み、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビジュアルストーリーを作成します。
スタジオ品質のビデオを実現するための高度なビデオ編集ツールとその利点を強調する45秒のエクスプレイナービデオを制作します。この意欲的な作品は、コンテンツクリエーターやフリーランサーを対象としており、高い制作価値の美学とインスピレーションを与えるナレーションを特徴としています。ビデオには、HeyGenによって生成された自動字幕/キャプションを含め、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。
HeyGenのAI生成ビデオドキュメンテーション機能を使用して、革新的なテキストビデオアプローチで複雑な技術的概念を説明する90秒の詳細なドキュメンテーションビデオを設計します。ビジュアルスタイルは情報的でクリーンであり、明確なグラフィックスと権威ある声のトーンを持ち、特に技術ライター、プロダクトマネージャー、開発者向けです。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して情報を効果的に構造化し、AIアバターで重要なポイントをアニメーション化して明確にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターであり、ユーザーがスタジオ品質のビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、AIアバターと直感的なビデオ編集ツールを活用して、ソーシャルメディアを含むさまざまなコンテンツの制作プロセスを効率化します。
HeyGenは効果的な手順ビデオドキュメンテーションを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、明確なAI生成ビデオドキュメンテーションとプロフェッショナルトレーニングコンテンツを制作するための強力な手順ビデオジェネレーターとして機能します。スクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと自動キャプションを使用できます。
HeyGenはビデオコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、ビデオ編集ツールを通じて広範なカスタマイズを提供し、カスタムロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールでビデオを調整できます。テンプレートやシーンの幅広い選択肢から選び、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenで高品質のビデオを迅速に生成することは可能ですか？
はい、HeyGenはビデオ制作を大幅に加速し、スクリプトから数分でプロフェッショナルでスタジオ品質のビデオを生成できます。プラットフォームのテキストビデオ機能とAIアバターにより、効率的で高品質なコンテンツ作成が可能です。