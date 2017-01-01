手順解説動画メーカー：明確さへのガイド
HeyGenの効率的なテキストからビデオへの機能を活用して、複雑な手順をトレーニングやオンボーディング用の明確で魅力的な動画に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい生産性アプリの主要な利点を紹介する45秒の簡潔な解説動画を開発し、テクノロジーに精通した個人や忙しいプロフェッショナルをターゲットにします。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、鮮明なグラフィックを伴い、明確で自信に満ちた声でナレーションします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての重要なポイントが視聴者にとって理解しやすいようにしてください。
社内トレーニング用に、営業チーム向けの新しいソフトウェアワークフローを示す90秒の手順解説動画を設計し、プロフェッショナルで教育的なトーンを目指します。ビジュアルスタイルはステップバイステップでわかりやすく、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された落ち着いた指導的な声でナレーションします。この「手順解説動画メーカー」は、複雑なプロセスを簡素化することで、あなたの「トレーニング」イニシアチブを強化します。
小規模ビジネスオーナーがオンラインプレゼンスを向上させるための迅速なマーケティング戦略のヒントを提示する30秒の魅力的な動画を制作します。この動画は、ダイナミックでテンポの速いビジュアルと権威あるインスピレーションを与える声を特徴とし、忙しい起業家にアピールします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、視覚的にインパクトのあるメッセージを迅速に作成し、あなたの「マーケティング戦略」を効果的に伝え、「AIビデオプラットフォーム」の力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはアニメーション解説動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、高品質なアニメーション解説動画を生成するプロセスを簡素化する先進的なAIビデオプラットフォームです。強力なAI駆動のビデオ作成ツールと多様なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。リアルなAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、コンセプトを簡単に具現化します。
HeyGenを使用して解説動画のビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは解説動画に対して広範なクリエイティブコントロールを提供し、ブランドに合わせてカスタマイズできます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと包括的なブランディングコントロールを使用して、要素を個別化し、ビジュアルアイデンティティに完全に一致させることができます。
HeyGenは解説動画のストーリーテリングを強化するためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは、解説動画の魅力的なストーリーを作成するための一連のクリエイティブ機能をユーザーに提供します。高度なテキストからビデオへの技術とAI音声を活用してメッセージを明確に伝え、自動字幕とキャプションでより広いアクセスを可能にします。
HeyGenはさまざまな種類の解説動画の制作に適していますか？
はい、HeyGenは多様なコンテンツニーズをサポートする多用途な解説動画メーカーとして機能します。トレーニングやオンボーディングからマーケティング戦略やソーシャルメディアキャンペーンまで、柔軟なツールとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能により、さまざまな配信チャネルに最適化された動画を制作できます。