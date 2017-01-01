明るくエネルギッシュなビジュアルと元気で励ましの声を使って、複雑なデジタルペインティング技法を志望するアーティストに説明する60秒のアニメーション解説動画を作成することを想像してください。この動画はクリエイティブな愛好家を対象としており、HeyGenのAIアバターを活用して、ステップを魅力的かつ個別化された方法で提示し、あなたの「アニメーション解説動画」を生き生きとさせます。

ビデオを生成