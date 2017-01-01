手順説明動画ジェネレーター：複雑なトレーニングを簡素化

複雑な手順を明確で魅力的な動画に簡素化します。"AIアバター"を活用して指示を生き生きとさせ、理解を深めます。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のアニメーション説明動画を作成し、複雑なアイデアを簡単なビジュアルストーリーに変換する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、親しみやすいアニメーションと、プロフェッショナルなAI音声によるナレーションを組み合わせ、スクリプトとAIアバターからのテキストからビデオへの変換の力を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチーム向けに45秒の指導動画を開発し、複雑なトピックを魅力的なビジュアルストーリーに簡素化する方法を示します。現代的でクリーンなホワイトボードアニメーションスタイルを使用し、リアルなAIアバターを組み合わせ、重要な情報を明確かつ簡潔に伝えるために音声生成を利用します。
サンプルプロンプト2
HR部門向けに60秒のオンボーディング動画を制作し、新入社員を歓迎し、初期手続きを魅力的なビジュアルストーリーで説明します。この動画は温かくプロフェッショナルなトーンで、多様なテンプレートとシーンからのAIアバターを活用し、アクセシビリティのために自動生成された字幕を含めます。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成し、既存のコンテンツを短くインパクトのある動画に再利用する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エネルギッシュなカットと現代的なサウンドトラックを組み合わせ、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストック動画を取り入れ、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

手順説明動画ジェネレーターの使い方

複雑な手順を明確で魅力的なアニメーション説明動画に簡単に変換し、視聴者の理解と記憶を向上させます。

1
Step 1
スクリプトと初期動画の作成
まず、手順のスクリプトを入力します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、テキストから初期の動画シーンを迅速に生成し、説明動画の基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターの選択とカスタマイズ
多様なAIアバターライブラリから選択して、コンテンツを提示し、動画に命を吹き込みます。アバターの外見や表情をカスタマイズして、ブランドやメッセージに合ったものにし、手順をより親しみやすくします。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声の生成
自然なナレーションで明確さと魅力を高めます。音声生成機能を利用して、スクリプトとビジュアルに完璧に同期した高品質の音声を作成し、AI音声生成を通じて各ステップを明確に伝えます。
4
Step 4
仕上げ、エクスポート、共有
ブランドを追加し、自動字幕でアクセシビリティを確保して動画を仕上げます。完成したら、説明動画をMP4としてエクスポートし、すべての希望するプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員のオンボーディングとスキル開発の向上

AIを活用した説明動画を利用して、魅力的なオンボーディングとトレーニングコンテンツを作成し、手順の理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的なアニメーション説明動画を簡単に生成する力を提供します。私たちのAIビデオプラットフォームは、複雑なビデオ編集の経験がなくてもプロフェッショナルな結果を得られるように、テキストからビデオへの作成プロセス全体を簡素化します。

HeyGenは説明動画を強化するためにどのようなクリエイティブ要素を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやダイナミックなアニメーションを含む豊富なクリエイティブツールを提供し、魅力的なビジュアルストーリーを伝えることができます。また、高品質の音声を生成し、ブランドコントロールを利用して、アニメーション説明動画が視聴者に響くようにすることができます。

HeyGenはトレーニングやプレゼンテーションのために複雑なトピックを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、トレーニング動画、eラーニング、または魅力的なプレゼンテーションに最適な、複雑なトピックを簡単に理解できるコンテンツに変換するための手順説明動画ジェネレーターです。スクリプトをプロフェッショナルなMP4動画に変換し、複雑な情報を効果的に分解します。

HeyGenはテキストからビデオへの作成プロセス全体とさまざまなエクスポートオプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的なテキストからビデオへの作成プロセスを提供し、スクリプトをAI音声生成と自動字幕付きのプロフェッショナルな動画に変換できます。その後、説明動画をMP4としてダウンロードし、さまざまなプラットフォーム向けに柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用できます。