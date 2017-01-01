手順説明動画ジェネレーター：複雑なトレーニングを簡素化
複雑な手順を明確で魅力的な動画に簡素化します。"AIアバター"を活用して指示を生き生きとさせ、理解を深めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチーム向けに45秒の指導動画を開発し、複雑なトピックを魅力的なビジュアルストーリーに簡素化する方法を示します。現代的でクリーンなホワイトボードアニメーションスタイルを使用し、リアルなAIアバターを組み合わせ、重要な情報を明確かつ簡潔に伝えるために音声生成を利用します。
HR部門向けに60秒のオンボーディング動画を制作し、新入社員を歓迎し、初期手続きを魅力的なビジュアルストーリーで説明します。この動画は温かくプロフェッショナルなトーンで、多様なテンプレートとシーンからのAIアバターを活用し、アクセシビリティのために自動生成された字幕を含めます。
コンテンツクリエイター向けに30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成し、既存のコンテンツを短くインパクトのある動画に再利用する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エネルギッシュなカットと現代的なサウンドトラックを組み合わせ、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストック動画を取り入れ、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的なアニメーション説明動画を簡単に生成する力を提供します。私たちのAIビデオプラットフォームは、複雑なビデオ編集の経験がなくてもプロフェッショナルな結果を得られるように、テキストからビデオへの作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenは説明動画を強化するためにどのようなクリエイティブ要素を提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやダイナミックなアニメーションを含む豊富なクリエイティブツールを提供し、魅力的なビジュアルストーリーを伝えることができます。また、高品質の音声を生成し、ブランドコントロールを利用して、アニメーション説明動画が視聴者に響くようにすることができます。
HeyGenはトレーニングやプレゼンテーションのために複雑なトピックを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、トレーニング動画、eラーニング、または魅力的なプレゼンテーションに最適な、複雑なトピックを簡単に理解できるコンテンツに変換するための手順説明動画ジェネレーターです。スクリプトをプロフェッショナルなMP4動画に変換し、複雑な情報を効果的に分解します。
HeyGenはテキストからビデオへの作成プロセス全体とさまざまなエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的なテキストからビデオへの作成プロセスを提供し、スクリプトをAI音声生成と自動字幕付きのプロフェッショナルな動画に変換できます。その後、説明動画をMP4としてダウンロードし、さまざまなプラットフォーム向けに柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用できます。