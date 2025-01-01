一般のインターネットユーザー、特に若年層を対象に、個人データのデジタル旅路を無害なクリックから潜在的な脆弱性までを描く、魅力的な45秒のアニメーションストーリーを作成してください。このプライバシー意識向上ビデオは、明るい色彩とアップビートな音楽を用いた遊び心のあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用してデータポイントを擬人化し、抽象的な概念を親しみやすく、魅力的に表現します。

