価格 ビデオクリエイターレベル：あなたにぴったりのプランを見つけよう
柔軟なサブスクリプションプランと強力な機能を探索し、スクリプト生成から努力なしにテキストをビデオに変換して、どんな予算にも合う印象的なAIビデオを作成します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、すべての価格帯のコンテンツクリエーターがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにし、高品質なコンテンツをAIビデオ機能と柔軟なプランを使用して制作できるようにします。
ソーシャルメディア向けの迅速なコンテンツ制作.
Quickly produce engaging social media videos and clips, enabling consistent online presence without extensive resources.
効率的な広告制作.
Create high-performing video advertisements rapidly, leveraging AI to maximize marketing impact for any budget.
よくある質問
HeyGenがビデオ制作の総コストを削減するのにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIによる高度なビデオクリエーターは、撮影や編集などの手間のかかる作業を自動化することで、ビデオ制作コストを大幅に削減します。AIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、高価な機材の必要性を最小限に抑え、制作チームの規模を縮小し、高品質なビデオをより手頃な価格で提供可能にします。この効率的なソフトウェアプラットフォームは、より手頃な価格でプロフェッショナルなコンテンツを作成するための賢い解決策を提供します。
HeyGenがAIビデオクリエーターとしてユーザーの様々なニーズに応えるための主要な特徴は何ですか？
HeyGenは、AIによるリアルなアバター、スクリプトからのビデオ生成、さまざまなテンプレートを含む強力なビデオ機能で注目を集めています。このプラットフォームは、オフボイス生成や字幕/キャプションなどの高度なビデオ編集機能をサポートし、個々のクリエイターや企業向けビデオのニーズを満たしています。ユーザーは、ブランドコントロールや豊富なメディアライブラリを活用して、効率的にプロフェッショナルなコンテンツを作成することもできます。
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、さまざまなレベルのビデオクリエイターにどのような価値を提供しますか？
HeyGenの直感的なAIビデオプラットフォームは、初心者から企業チームまで、あらゆるレベルのクリエイターにとって計り知れない価値を提供します。テンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、労力をかけずにビデオを作成する能力を容易にし、時間と予算の制約を効果的に削減します。このアクセシビリティは、複雑な技術スキルがなくても、誰でも魅力的なオンラインビデオコンテンツを制作できることを保証します。
HeyGenのAIビデオツールは企業のビデオ編集プロセスを迅速化できますか？
間違いなく、HeyGenのAIビデオソフトウェアは企業のビデオ編集プロセスを大幅に簡素化します。スクリプトからのテキストからビデオへの変換、自動化されたボイスオーバー生成、字幕/看板などの機能は、生産の時間と労力を大幅に削減します。また、このプラットフォームはブランドの一貫性を保証し、複数のフォーマットでの効率的な配信を実現するために、ブランドコントロールとアスペクト比のリサイズ機能を提供し、チームの全体的な生産性を向上させます。