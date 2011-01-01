小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、明るくモダンなビジュアルスタイルと、モチベーションを高める活気あるサウンドトラックを備えた、エネルギッシュな45秒のビデオを作成してください。ナレーションでは、HeyGenの柔軟な価格設定がプロフェッショナルなビデオを手軽に利用可能にする方法を強調し、'無料'レベルの導入機能と'プロ'レベルの強化された機能を対比させ、特にスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能の使いやすさを通じて、迅速なコンテンツ生成を具体的に示してください。

ビデオを生成する