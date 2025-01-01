料金プランビデオメーカー: 理想のプランを選ぶ

あなたのニーズに合わせた柔軟なサブスクリプションを発見し、魅力的なコンテンツを提供する強力なAIアバターを特徴とします。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のビデオを作成し、さまざまな「料金プラン」を探求する際の「無料トライアル」での簡単なスタートを強調します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、素晴らしい「テンプレートとシーン」のクイックカットと、価値を明確に伝えるオンスクリーンテキストオーバーレイを特徴とします。陽気で親しみやすいナレーションが視聴者を初期のステップに導きます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに設計された45秒のビデオを開発し、「AIビデオメーカー」の「サブスクリプション」を比較します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用してHeyGenの提供の主な違いと利点を提示します。プロフェッショナルで情報豊富なナレーションが、HeyGenがどのようにコンテンツ作成を効率化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
フリーランサーやコンテンツクリエイター向けに、60秒の魅力的なビデオを制作し、「スクリプトからのテキストビデオ」がクリエイティブプロセスをどのように簡素化するかを示すクイックデモを紹介し、「年間プラン」と柔軟な「AIクレジット」の価値を強調します。会話調のナレーションとインスパイアリングなバックグラウンドトラックが彼らのクリエイティブな野望に響きます。
サンプルプロンプト3
「エンタープライズプラン」を評価する企業クライアントを対象にした洗練された30秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは企業的で安心感があり、自信に満ちた「ボイスオーバー生成」を使用してスケーラビリティと専用サポートを説明します。このビデオは、標準の「月額プラン」との微妙な対比を描き、先進的な機能とセキュリティを強調し、プレミアムな感覚を確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

料金プランビデオメーカーの仕組み

ダイナミックなビデオでサブスクリプションオプションと料金構造を明確に説明し、オーディエンスを引き付け、コンバージョンを促進します。

1
Step 1
プランの詳細を選択
無料トライアル、月額プラン、年間プランのいずれであっても、料金プランを効果的に紹介するために設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選びます。
2
Step 2
料金情報を追加
特定の料金階層とサブスクリプションの詳細を簡単に統合します。スクリプトからのテキストビデオを使用して、プランの特徴を魅力的なビジュアルストーリーに変換します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを使用して、会社の美学に合わせてビデオを強化します。各プランの主要な特徴、無料トライアル、特定のAIクレジットを強調します。
4
Step 4
エクスポートと共有
料金プランビデオが完成したら、MP4ダウンロードとしてエクスポートし、すべてのプラットフォームで高品質な配信を行います。料金プランを効果的に紹介します。

使用例

顧客成功事例の紹介

AIビデオを活用して、説得力のある顧客の声を共有し、信頼を築き、さまざまな料金プランへのサインアップを促します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオメーカーとしてどのようにさまざまなユーザーのニーズに応えますか？

HeyGenは、生成ビデオやカスタマイズ可能なAIアバターを含む柔軟なAI機能を提供し、チームと共にスケールします。私たちのプラットフォームは複数のユーザーと強力なコラボレーションツールをサポートし、誰もがプロフェッショナルなビデオ作成に貢献できるようにします。

HeyGenはどのような生成ビデオ機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやリアルなボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を使用して、高品質の生成ビデオコンテンツを作成する力を提供します。すべての最終ビデオはMP4ダウンロードとして簡単にエクスポートできます。

HeyGenはビデオでブランドアイデンティティを維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。また、カスタムAIアバターを活用して、すべてのビデオメーカーのプロジェクトで一貫した表現を確保できます。

HeyGenのAIビデオメーカーを試す方法はありますか？

はい、HeyGenの強力なAIビデオメーカー機能を紹介する体験を通じて簡単に試すことができます。これにより、AIアバターや豊富なテンプレートライブラリをフルサブスクリプションにコミットする前にテストできます。