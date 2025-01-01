料金プランビデオメーカー: 理想のプランを選ぶ
あなたのニーズに合わせた柔軟なサブスクリプションを発見し、魅力的なコンテンツを提供する強力なAIアバターを特徴とします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナル向けに設計された45秒のビデオを開発し、「AIビデオメーカー」の「サブスクリプション」を比較します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用してHeyGenの提供の主な違いと利点を提示します。プロフェッショナルで情報豊富なナレーションが、HeyGenがどのようにコンテンツ作成を効率化するかを強調します。
フリーランサーやコンテンツクリエイター向けに、60秒の魅力的なビデオを制作し、「スクリプトからのテキストビデオ」がクリエイティブプロセスをどのように簡素化するかを示すクイックデモを紹介し、「年間プラン」と柔軟な「AIクレジット」の価値を強調します。会話調のナレーションとインスパイアリングなバックグラウンドトラックが彼らのクリエイティブな野望に響きます。
「エンタープライズプラン」を評価する企業クライアントを対象にした洗練された30秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは企業的で安心感があり、自信に満ちた「ボイスオーバー生成」を使用してスケーラビリティと専用サポートを説明します。このビデオは、標準の「月額プラン」との微妙な対比を描き、先進的な機能とセキュリティを強調し、プレミアムな感覚を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオメーカーとしてどのようにさまざまなユーザーのニーズに応えますか？
HeyGenは、生成ビデオやカスタマイズ可能なAIアバターを含む柔軟なAI機能を提供し、チームと共にスケールします。私たちのプラットフォームは複数のユーザーと強力なコラボレーションツールをサポートし、誰もがプロフェッショナルなビデオ作成に貢献できるようにします。
HeyGenはどのような生成ビデオ機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやリアルなボイスオーバー生成を含む高度なAI機能を使用して、高品質の生成ビデオコンテンツを作成する力を提供します。すべての最終ビデオはMP4ダウンロードとして簡単にエクスポートできます。
HeyGenはビデオでブランドアイデンティティを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合できます。また、カスタムAIアバターを活用して、すべてのビデオメーカーのプロジェクトで一貫した表現を確保できます。
HeyGenのAIビデオメーカーを試す方法はありますか？
はい、HeyGenの強力なAIビデオメーカー機能を紹介する体験を通じて簡単に試すことができます。これにより、AIアバターや豊富なテンプレートライブラリをフルサブスクリプションにコミットする前にテストできます。