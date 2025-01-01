価格ページビデオメーカー：すべてのクリエイターのためのプラン

無料オプションからAIアバターのようなプロ機能まで、あなたのビジョンに合ったプランを選びましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングチームや成長中のビジネスを対象とした、洗練されたプロフェッショナルな45秒のビデオを制作してください。現代的なグラフィックと自信に満ちた情報豊富なナレーションを特徴としています。このビデオは、段階的な価格プランがどのようにスケーラブルなソリューションを提供するかを強調し、AIアバターの力でメッセージをパーソナライズし、ブランドコミュニケーションを向上させる方法を示し、プロフェッショナルな成長をサポートするインテリジェントなビデオメーカーの価格構造を強調します。
フリーランサーや代理店向けにカスタマイズされた、ダイナミックな60秒のビデオを想像してください。エネルギッシュなビジュアルと親しみやすく明確なオーディオトラックを使用して、サブスクリプションプランに組み込まれた包括的な価値を完全に説明します。このビデオは、クレジット管理がどのように比類のないコンテンツ作成の柔軟性を提供するかを示し、特に正確な字幕/キャプションの自動生成を特徴とし、プラットフォーム全体でのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
大企業や技術に精通したプロフェッショナル向けに設計された、権威ある45秒のビデオをデザインしてください。クリーンでハイテクな美学と効率的で直接的なナレーションを特徴としています。このビデオは、カスタムブランディングと統合のための強力な機能を強調し、特にスクリプト生成からのテキストからビデオへのシームレスなプロセスと、HDおよびSCORMダウンロードオプションとの互換性に焦点を当て、当社のAIビデオソフトウェアがどのようにして複雑なワークフローを合理化し、優れた出力を実現するかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

価格ページビデオメーカーの使い方

魅力的なAI駆動のビデオで、価格プランとサブスクリプションオプションを潜在顧客に効果的に伝えましょう。

価格ビデオスクリプトを作成する
価格プランとサブスクリプションの詳細を明確に説明するスクリプトを作成します。私たちのスクリプトからのテキストからビデオへの機能があなたの言葉を生き生きとさせます。
AIアバターと声を選ぶ
価格説明の顔となる多様なAIアバターライブラリから選び、リアルなボイスオーバー生成で補完します。
カスタムブランディングとビジュアルを適用する
ブランドの色とロゴを使用してビデオをカスタマイズし、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
高精細ビデオをエクスポートする
ビデオを完成させ、HDおよびSCORMダウンロード品質でダウンロードし、価格ページに直接埋め込む準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介する

AIビデオを活用して、証言をフィーチャーし、サブスクリプションプランへの信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオ作成に価値を提供しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なテキストからビデオへの技術でビデオ制作を効率化し、時間とコストを大幅に削減します。ユーザーは豊富なテンプレートライブラリにアクセスでき、高品質な出力と効率的なコンテンツ作成を実現します。

HeyGenにはチームプロジェクトのためのどのようなコラボレーション機能がありますか？

HeyGenは、共有ワークスペースを通じてシームレスなチームコラボレーションをサポートし、複数のユーザーが効率的にプロジェクトに取り組むことができます。これにより、組織全体で一貫したブランディングと統一されたクリエイティブな成果物が保証され、専用のカスタマーサポートがバックアップします。

HeyGenはAPIアクセスやHDダウンロードのような高度な機能を提供していますか？

はい、HeyGenは既存のワークフローへの統合のための強力なAPIアクセスを提供し、さらに高精細なビデオダウンロードも可能です。これらの技術的な機能により、プロフェッショナルグレードのビデオ出力と多様なビジネスニーズに対応した柔軟な展開オプションが保証されます。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けにさまざまな種類のビデオコンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenの多用途なプラットフォームとAIアバターにより、魅力的な説明ビデオからダイナミックなソーシャルメディア広告まで、幅広いコンテンツを作成できます。私たちのツールは、あらゆるオーディエンスやチャネルに合わせた魅力的なビデオコンテンツの生成を可能にします。