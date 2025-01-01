迅速かつ簡単にコンテンツを作成するためのプレビュー動画メーカー
スマートなボイスオーバー生成を使用して、マーケティングキャンペーンのための高インパクトなプロモーション動画を即座に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブエージェンシーや製品ローンチャーをターゲットにした45秒のプロモーション動画を開発し、プロフェッショナルなプロモーション動画メーカーの力を示してください。シネマティックなビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと力強いサウンドトラックを使用してください。HeyGenのAIアバターがメッセージを伝える方法と、メディアライブラリ/ストックサポートがストーリーテリングを強化する方法を示し、最終出力をさまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行えることを示してください。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、HeyGenがどのようにビデオ作成を簡素化するかを強調する60秒の情報動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでフレンドリーにし、説明アニメーションを模倣し、魅力的なナレーションを添えてください。HeyGenの字幕/キャプションを使用してコンテンツに明確さとアクセシビリティを追加する簡単さと、テンプレートとシーンを通じて利用可能な多様性を紹介してください。
ソーシャルメディアマネージャーやeコマースビジネスを対象にした30秒のソーシャルメディアプロモーション動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、目を引くもので、トレンディなバックグラウンドミュージックを使用してください。HeyGenがどのようにしてインパクトのあるプロモーション動画を迅速に作成できるかを示し、テキストからビデオへのスクリプトを活用して迅速なコンテンツ生成を行い、プロフェッショナルなボイスオーバー生成でInstagramやTikTokのようなプラットフォームで瞬時にオーディエンスの注意を引く方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインパクトのあるプロモーション動画の作成プロセスを強化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの生成を活用して、インパクトのあるプロモーション動画の作成を革新します。プロフェッショナルなテンプレートとボイスオーバーを使用して、スクリプトを迅速に魅力的なコンテンツに変換できるため、HeyGenは効率的なビデオメーカーです。
HeyGenはビデオメーカーのワークフローを簡素化するための豊富なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた豊富なビデオテンプレートを提供しており、ビデオメーカーの体験を簡素化します。これらのシーンをブランド、ストック映像、希望する要素で簡単にカスタマイズして、ユニークなプロモーション動画や説明動画を作成できます。
HeyGenのビデオを豊かにするためにどのようなクリエイティブアセットを使用できますか？
HeyGenはストック映像やその他のロイヤリティフリーのアセットを含む豊富なメディアライブラリをサポートしており、クリエイティブなアウトプットを強化します。また、ダイナミックなボイスオーバーやプロフェッショナルな字幕を追加して、どのオーディエンスに対してもメッセージを明確で魅力的にすることができます。
HeyGenはさまざまな種類のプロモーション動画やマーケティングコンテンツの制作に適していますか？
もちろんです。HeyGenは多様なプロモーション動画、説明動画、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンのコンテンツを作成するのに最適な多用途のビデオメーカーです。AIを活用した機能と簡単な編集ツールにより、あらゆる目的に高品質な動画を制作できます。