小規模ビジネスオーナー向けに、魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に作成できることを紹介する30秒のプレビュー動画を作成してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、アップビートなサウンドトラックとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で熱意あるナレーションを添えてください。シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換して、洗練された動画にするスピードと簡単さを強調してください。

ビデオを生成