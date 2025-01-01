小規模ビジネスが製品の更新や会社のニュースを迅速に発表する方法を示す60秒のビデオを作成してください。「プレスリリースビデオメーカー」を使用し、忙しいマーケティングチームやスタートアップをターゲットに、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと簡潔な画面上のテキスト、そしてアップビートな背景音楽を組み合わせてください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する簡単さを強調し、HeyGenを効率的な「オンラインビデオメーカー」として紹介し、ボイスオーバー生成の高品質を強調してください。

ビデオを生成