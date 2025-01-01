プレスリリースビデオメーカー：インパクトのあるニュースビデオを作成
インテリジェントなボイスオーバー生成と魅力的なビジュアルで、説得力のあるニュースビデオを瞬時に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者や技術愛好家を対象にした複雑な新しいソフトウェア機能を説明する90秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで正確であり、技術用語を強調するために画面上の動的なテキストオーバーレイを使用し、落ち着いた権威あるボイスオーバーを伴います。AIアバターが情報を明確に提示する方法を示し、「動的ビデオコンテンツ」に貢献し、字幕/キャプションがこの「AIビデオエディター」を利用する視聴者のアクセシビリティを確保する方法を紹介してください。
潜在的な顧客、投資家、メディアを魅了するために設計された2分間のプロモーションビデオを制作し、主要な製品発表を行ってください。このビデオは、インスパイアリングな背景音楽とプロフェッショナルで人間らしいボイスオーバーを組み合わせたシネマティックで視覚的に豊かなスタイルを採用してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して説得力のあるストーリーを構築し、事前に作成された「ビデオテンプレート」を活用し、さまざまな「マーケティングキャンペーン」に対応するアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示してください。
新しいユーザー向けの1分間のウェルカムチュートリアルを作成し、HeyGenで最初のビデオを作成する初期ステップを案内してください。初めてのコンテンツクリエイターを対象にしたこのビデオは、明るいアニメーションと明確な画面上の指示を備えたフレンドリーなステップバイステップのビジュアルアプローチを特徴とし、役立つ励ましのボイスオーバーで補完されます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する簡単さと、さまざまなAIアバターを統合することで直感的な「AIビデオエディター」体験を提供する可能性を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプレスリリースビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはオンラインビデオメーカーであり、プレスリリース用の動的なビデオコンテンツの作成を効率化します。AIビデオエディターは、テキストをビデオに変換する技術とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなビデオを作成します。ニュースビデオに最適です。
HeyGenで利用可能な技術的カスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenはドラッグアンドドロップエディターを通じて広範な技術的カスタマイズを提供し、メディア、テキストオーバーレイ、テキストのアニメーションを追加できます。ブランドコントロールを適用し、ビデオ要素をカスタマイズし、豊富なメディアライブラリを利用して視覚コンテンツを調整できます。
HeyGenは高度なビデオ制作にAIを利用していますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用して、リアルなAIアバターとテキストからの強力なボイスオーバー生成を特徴とするエンドツーエンドのビデオ生成を行います。このAI駆動のビデオプラットフォームは、迅速なネイティブビデオ作成を可能にし、洗練された制作を手軽にします。
HeyGenで作成したビデオを簡単にエクスポートして共有できますか？
もちろんです。HeyGenで動的なビデオコンテンツを作成した後、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオファイルを簡単にエクスポートできます。これにより、オンラインでのシームレスな共有が可能になり、ソーシャルシェアを促進し、マーケティングキャンペーンを強化します。