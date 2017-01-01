魅力的なビデオのためのプレゼンテーションビデオメーカー
AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートで数分で素晴らしいビデオプレゼンテーションを生成します。
企業のトレーナーや教育者向けに、複雑なプロセスをオンラインビデオプレゼンテーションで簡素化するための60秒の説明ビデオが必要です。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなままにし、明確なアニメーションイラストと落ち着いた権威あるナレーションを組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、正確で一貫したナレーションを確保しましょう。
投資家や起業家向けに、新しいビジネスアイデアを最大限に効果的に提示するための45秒の説得力のあるビデオピッチデッキを作成します。美的感覚は洗練され、磨かれたプロフェッショナルな外観を求め、ダイナミックなトランジション、説得力のあるストック映像、そして自信に満ちた明瞭なナレーションを統合します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合して、視覚的なストーリーテリングを強化しましょう。
学生プロジェクトや個人のポートフォリオを紹介するための20秒のクリエイティブなショートビデオを想像してください。学術評価者や潜在的な協力者を対象としています。この作品は、クイックカット、パーソナライズされたグラフィック、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックトラックを特徴とする視覚的にダイナミックで魅力的なアプローチを誇るべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化を達成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なビデオプレゼンテーションの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供することで、誰でも簡単にプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを作成できるようにします。アニメーションやトランジションを簡単に追加して、観客を引きつけることができます。
HeyGenは本当にスクリプトからAIビデオプレゼンテーションを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIビデオ生成技術を活用して、テキストスクリプトを直接ダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換し、リアルなAIアバターと自然なナレーションを備えています。これにより、説明ビデオや企業ビデオなどのさまざまなニーズに対応したコンテンツ作成が簡素化されます。
HeyGenでどのような種類のビデオプレゼンテーションを作成できますか？
HeyGenを使用すると、説得力のあるピッチデッキ、情報豊富な説明ビデオ、企業ビデオ、ソーシャルメディアマーケティング向けの魅力的なコンテンツなど、さまざまなオンラインビデオプレゼンテーションを作成できます。ブランドコントロールを使用して一貫した外観にカスタマイズできます。
HeyGenはプレゼンテーションビデオに自分のメディアや画面録画を追加することをサポートしていますか？
はい、HeyGenは自分のメディア、画面録画映像、画像、ビデオをプレゼンテーションビデオメーカーのプロジェクトにシームレスに統合することを可能にします。これにより、コンテンツが強化され、ビデオプレゼンテーションが本当にユニークなものになります。