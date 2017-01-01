小規模ビジネスのオーナーやマーケティング担当者向けに、ソーシャルメディアマーケティングを向上させるための30秒の活気あるビデオを作成します。現代的で魅力的なビジュアルスタイルを持ち、明るい色彩とダイナミックなグラフィックを特徴とし、アップビートでエネルギッシュな音楽トラックが流れるべきです。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、このプロフェッショナルなプレゼンテーションビデオを効率的に組み立てましょう。

