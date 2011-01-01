2

Step 2

ビデオスライド用のテンプレートを選択してください

ビデオスライドショーのプレゼンテーションテンプレートの中から選択して、プレゼンテーションにプロフェッショナルな外観を与えましょう。これらのテンプレートには、ブランドの一貫性を保ち、デザインにかかる時間を節約するための、あらかじめ定義されたデザインとスタイルが備わっています。