プレゼンテーションスライドショービデオメーカーで魅力的なビデオを作成しましょう
AIアバターとダイナミックなアニメーションを使用して、スライドを魅力的なビデオプレゼンテーションに変換し、完璧なブランドの一貫性を維持します。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者やトレーナー向けに、この60秒のビデオは、HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能が教材をどのように革命化するかを示しています。クリーンで教育的なビジュアルスタイルで、ビデオはレッスンプランを魅力的なスライドビデオに変換する方法を示し、オフナレーション付きで完全です。直感的なインターフェースにより、チームと簡単に協力し、教育コンテンツを情報的かつ視覚的に魅力的なものにすることができます。
マーケティングチームが印象的なブランドストーリーを作成したい場合、この30秒のビデオはHeyGenのメディアライブラリの多様性とストックサポートを強調しています。ビデオは鮮やかでエネルギッシュなビジュアルスタイルを使用し、潜在顧客の注意を引くのに最適です。ビデオスライドのテンプレートを使用してブランドの声に合ったナラティブを作成する方法を発見し、AIアバターがメッセージに個人的なタッチを加え、記憶に残りやすく親しみやすいものにします。
この90秒のビデオは、企業プレゼンテーションを向上させたいビジネスプロフェッショナル向けに設計されています。洗練されたビジュアルスタイルで、HeyGenのオフボイス生成機能を使用してスライドにプロフェッショナルなタッチを加える方法を示しています。ブランドの一貫性を全てのプレゼンテーションで維持する方法と、ライブプレゼンテーション中にリモートコントロール機能を使用して完璧な配信を行う方法を学びます。ビデオは、最終製品を異なるアスペクト比でエクスポートする方法についてのアドバイスで締めくくられ、どのプラットフォームとも互換性を保証します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍する
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIビデオジェネレーターとビデオスライドテンプレートを使用して、プレゼンテーションスライドとビデオの作成を革新しています。これにより、ユーザーは労力をかけずにダイナミックなスライドアニメーションと魅力的なビデオプレゼンテーションを簡単に作成できます。
数分で高性能なAIビデオ広告を作成.
Quickly produce captivating slideshow videos that maintain brand consistency and capture audience attention.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Utilize AI-powered slideshow editing to create visually appealing video presentations for social media platforms.
よくある質問
HeyGenが私のビデオプレゼンテーションをどのように改善できるのか？
HeyGenは、プレゼンテーションのスライドを魅力的なビデオプレゼンテーションに変換する強力なAIビデオジェネレーターを提供しています。スライドのダイナミックなアニメーションやオフナレーションなどの機能を使用して、ブランドの一貫性を保ちながら魅力的なコンテンツを作成することができます。
HeyGenのスライドビデオテンプレートをユニークにするものは何ですか？
HeyGenのビデオプレゼンテーションテンプレートは、クリエイティブで汎用性があり、アニメーショングラフィックスと人工知能を使ったプレゼンテーション編集を取り入れることができます。これにより、ビデオは視覚的に魅力的であるだけでなく、ブランドアイデンティティにも沿ったものになります。
HeyGenを使ってチームと協力できますか？
はい、HeyGenはチームとのスムーズなコラボレーションを容易にします。遠隔で編集プロセスをコントロールでき、全員が統一感のあるプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションの作成に貢献できるようにすることができます。
HeyGenは異なるフォーマットでのビデオエクスポートをサポートしていますか？
もちろん、HeyGenでは様々なフォーマットやアスペクト比でビデオをエクスポートすることができ、異なるプラットフォームでのコンテンツ共有を容易にしながら高品質を維持することができます。