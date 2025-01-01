幼児教育ビデオメーカー：楽しく簡単なレッスン

カスタム教育コンテンツで若い心を育てましょう。魅力的なボイスオーバー生成を簡単に追加して、すべての子供にとって学習を楽しくアクセスしやすいものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幼児が形について学ぶための45秒のインタラクティブな短編ビデオを開発し、物語のようなビジュアルと陽気な背景音楽を取り入れます。教育者はHeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、この魅力的な教育ビデオを迅速に構築しカスタマイズできます。
サンプルプロンプト2
初学者を対象にした60秒のアニメーションビデオを制作し、基本的な数え方の概念を優しい励ましのトーンと心地よいビジュアルで探求します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、シンプルなスクリプトを完全に声の入ったビデオに変換し、明確な字幕/キャプションで学習を強化します。
サンプルプロンプト3
教師向けに30秒の簡潔な紹介ビデオを作成し、視覚的に魅力的なグラフィックと招待するような温かいトーンで生徒を楽しい自然の授業に備えさせます。教師はHeyGenのAIアバターを使用してこの幼児教育ビデオを簡単にデザインしカスタマイズし、アスペクト比の変更とエクスポートで効率的にプラットフォーム全体で共有できます。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

幼児教育ビデオメーカーの使い方

直感的なツールと魅力的なビジュアルで幼児向けの教育ビデオを簡単に作成し、学習を楽しくアクセスしやすいものにします。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロジェクトを開始するには、幼児向けに特化したさまざまな教育ビデオテンプレートから選択し、レッスンの完璧な出発点を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ドラッグアンドドロップインターフェースを使用して、魅力的なビジュアルとテキストを簡単に追加します。鮮やかなストックメディアライブラリのアセットでシーンを埋め、レッスンを生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
明瞭なボイスオーバーと情報豊富な字幕でビデオを強化し、教育メッセージを幼児に効果的かつアクセスしやすく届けます。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を完成させ、希望のアスペクト比で教育ビデオを簡単にエクスポートし、学生や教師、YouTubeのようなプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習概念をアニメーション化

.

抽象的な幼児の概念を鮮やかなアニメーションビデオストーリーに変換し、若い心を効果的に魅了し教育します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして教師が魅力的な幼児教育ビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは教師がAIアバターと使いやすいインターフェースを使用して魅力的な幼児教育ビデオを簡単に制作できるようにします。スクリプトをアニメーションビデオに変換し、カスタマイズ可能なテンプレートと多様なボイスオーバーを使用して、学習を楽しくアクセスしやすいものにします。

HeyGenはK-12学校向けの効果的な教育ビデオメーカーとしてどのような機能を提供しますか？

HeyGenは教育者向けに設計されたAI駆動のツールを提供し、カスタムAIアバター、テキストからビデオへの生成、強力な字幕オプションを含みます。これらの機能は豊富なストックメディアライブラリと組み合わせて、教師がK-12学校の生徒向けに高品質の学習コンテンツを効率的にカスタマイズし制作することを可能にします。

HeyGenは教育コンテンツを作成するための初心者向けのビデオエディターですか？

はい、HeyGenは初心者向けのインターフェースで設計されており、誰でも簡単にプロフェッショナルな教育ビデオを作成できます。直感的なドラッグアンドドロップ機能とすぐに使えるテンプレートが、すべてのスキルレベルのビデオ制作プロセスを簡素化します。

HeyGenはYouTubeのようなプラットフォーム向けにアニメーション教育ビデオをカスタマイズして共有するのを助けますか？

はい、HeyGenはロゴや色などのブランディングコントロールを使用してアニメーション教育ビデオをカスタマイズするための広範なオプションを提供します。完成したら、YouTubeなどのプラットフォーム向けに最適化されたビデオを簡単にエクスポートして共有し、より広い学生層にリーチできます。