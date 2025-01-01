準備インサイトマッピングビデオメーカーでメッセージをマスターする

HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、マッピングされたインサイトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビジュアルストーリーテリングを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生やデータアナリスト向けに設計された、複雑な地理的トレンドをAI駆動の地図アニメーションで示す、45秒の教育動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、明確で権威あるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、データビジュアライゼーションを説明するナarrativeをシームレスに生成します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けの30秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーション動画を開発してください。この簡潔な作品は、クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルと落ち着いた自信に満ちた音声トーンを使用して、準備の重要なインサイトマッピングの段階を迅速に要約します。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、部門全体で洗練された一貫したメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
潜在的な顧客や製品愛好家を対象とした、魅力的な90秒の製品デモ動画を制作してください。動画はモダンでダイナミックなビジュアル美学を誇り、エネルギッシュなシンセポップのバックグラウンドミュージックを伴い、さまざまなインタラクティブなビジュアルを強調します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用してコンテンツを簡単にカスタマイズし、新鮮で魅力的な方法で提供を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

準備インサイトマッピングビデオメーカーの使い方

複雑なアイデアを明確なアニメーションビデオインサイトに変換します。準備を可視化し、重要な概念を説明し、魅力的なナarrativeを簡単に共有します。

1
Step 1
インサイトマップを作成する
まず、重要なインサイトと戦略的準備をアウトライン化します。HeyGenの構造化されたテンプレートとシーンを利用して、アイデアの流れを効果的に視覚化し、強力なマインドマッピングビデオメーカーとして機能します。
2
Step 2
ダイナミックなビジュアルを追加する
マッピングされたインサイトをダイナミックなアニメーションとインタラクティブな要素で生き生きとさせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ナarrativeをアニメーションマップにシームレスに統合します。
3
Step 3
AI要素でカスタマイズする
プロフェッショナルなナレーションと画面上の存在感でビデオを強化します。HeyGenのAIアバターを統合して、重要なインサイトを提示し、準備インサイトマッピングビデオの洗練された魅力的な配信を保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
包括的なインサイトマッピングビデオを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに作成を調整し、視覚的なストーリーテリングを観客と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIストーリーテリングで複雑なデータを視覚化する

AI駆動のビデオストーリーテリングを利用して、地図をアニメーション化し、データを視覚化し、複雑なインサイトとイベントを魅力的にします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにクリエイティブなビジュアルストーリーテリングを強化しますか？

HeyGenはAIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用して、観客を魅了するインタラクティブなビジュアルを作成し、インパクトのあるビジュアルストーリーテリングを実現します。

HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、独自のビジュアル要素でコンテンツをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールとテンプレートを提供し、クリエイティブなビデオが一貫したブランドアイデンティティとシネマティックな品質を反映することを保証します。

HeyGenはスクリプトからビデオを作成するクリエイティブプロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは、直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と豊富なテンプレートライブラリを使用して、アイデアをプロフェッショナルなビジュアルプレゼンテーションに効率的に変換し、クリエイティブなビデオ制作を効率化します。

HeyGenはYouTubeのようなさまざまなプラットフォームにクリエイティブなビデオを適応させることができますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを備えており、YouTubeやその他の配信チャネル向けにビデオを最適化するのを簡単にすることで、さまざまなプラットフォームでのクリエイティブなビジュアルストーリーテリングをサポートします。