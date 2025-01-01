Premiere Proビデオ編集チュートリアル for Experts

HeyGenのAIアバターを活用して、簡単に高度な視覚効果とモーショングラフィックスをマスターしましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
将来のコンテンツクリエイター向けに、Premiere Proでのシンプルなテキストアニメーションの作成など、基本的なアニメーション技術に焦点を当てた90秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはダイナミックでアップビートなものにし、クイックカットとインスピレーションを与える背景音楽を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ制作を効率化します。
サンプルプロンプト2
中級編集者を対象に、特に効果的なカラーグレーディング戦略に取り組む、ポストプロダクションワークフローを洗練するための包括的な2分間のガイドを制作してください。このビデオは、詳細なステップバイステップのビジュアルを備えたプロフェッショナルで洗練されたビジュアルトーンを維持し、HeyGenのAIアバター機能を利用して一貫した専門的なプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト3
経験豊富な編集者向けに、Premiere Proでの合成の紹介を含む、ダイナミックなタイトルと高度な視覚効果の実装方法を紹介する視覚的に印象的な75秒のレッスンをデザインしてください。ビデオのスタイルはモダンでエネルギッシュなもので、印象的な結果を強調し、効果的なサウンドデザインを取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してこれらの複雑な視覚要素の作成を開始できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

Premiere Proチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

HeyGenの強力なAI機能と直感的なツールを使用して、Premiere Proの知識を魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換する方法を学びましょう。

1
Step 1
チュートリアルプロジェクトを作成する
HeyGenで新しいビデオプロジェクトを作成します。プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」の豊富な選択肢を活用して、Premiere Proチュートリアルの舞台を迅速に整え、最初から洗練された外観を確保します。
2
Step 2
スクリプトとボイスオーバーを追加する
詳細なPremiere ProチュートリアルスクリプトをHeyGenに貼り付けます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能が自動的にコンテンツを同期し、テキストを自然な音声のボイスオーバーと対応するビデオシーンに変換します。
3
Step 3
視覚的な強化とブランディングを適用する
「ブランディングコントロール」を使用してロゴ、カスタムカラー、フォントを組み込み、ビデオがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにして、チュートリアルを視覚的に豊かにします。内蔵ライブラリから関連するメディアを統合することもできます。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポートする
チュートリアルに満足したら、完成したビデオプロジェクトを「エクスポート」します。希望する「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを選択して、さまざまなプラットフォームで視聴者と共有する準備が整った高品質のビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイックチュートリアルクリップを制作する

ソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的な短編Premiere Proチュートリアルビデオとクリップを迅速に生成し、リーチとエンゲージメントを簡単に向上させます。

よくある質問

HeyGenは新しいプロジェクトのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度な「テキストからビデオ」生成を可能にし、ユーザーがスクリプトをリアルな「AIアバター」と事前にデザインされたテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに迅速に変換できるようにすることで、「新しいプロジェクト」の開始を簡素化します。

HeyGenビデオに自分のブランドやメディアを組み込むことはできますか？

はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、会社のロゴやカスタムカラーをビデオプロジェクトに直接「メディアインポート」することで、一貫したブランド表現を確保し、複雑な「ビデオ編集」ソフトウェアを使用せずに済みます。

HeyGenはビデオ配信のためにどのような技術的なエクスポートオプションを提供していますか？

HeyGenは多様なプラットフォームに適合するさまざまな技術的な「アスペクト比のリサイズ」と「エクスポート」オプションをサポートし、典型的な「ポストプロダクションワークフロー」を補完します。また、アクセシビリティとリーチを向上させるために「字幕/キャプション」を自動生成します。

HeyGenの動的なビデオコンテンツ生成のコア機能は何ですか？

HeyGenのコア機能には、高品質の「AIアバター」の生成とスクリプトからの「テキストからビデオ」変換が含まれ、自然な「ボイスオーバー生成」と共に、魅力的なコンテンツの作成を可能にします。これにより、「ダイナミックタイトル」や「テキストアニメーション」をシームレスに組み込むことができます。