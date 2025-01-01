迅速なコンテンツ作成のための強力なAIビデオジェネレーター
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンでプロフェッショナルなAIビデオを迅速に生成し、すべてのコンテンツクリエーターに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザーを対象にした45秒の指導ビデオを想像してください。特定の機能をナビゲートする方法を示します。ビデオは、最大限の理解を得るために「字幕/キャプション」を備えた魅力的なステップバイステップのビジュアルスタイルが必要で、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してオンラインで簡単に作成できます。この「テキストからビデオAI」ソリューションは、複雑なプロセスの学習を簡素化します。
既存の顧客と製品マネージャーを対象にした1分30秒の製品アップデートビデオを開発し、最近の技術的な強化を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで権威あるものであり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するストック写真やビデオを統合し、プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」で洗練されたAI駆動のプレゼンテーションを提供します。これにより、外部リソースを大幅に使用せずに効率的なビデオ編集が可能になります。
企業や技術的意思決定者向けに設計された60秒のプロモーションビデオを作成し、新しいAI駆動の開発ツールの独自のユーティリティを紹介します。美学は現代的でインパクトがあり、「ボイスオーバー生成」の鮮明さと「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を備えており、さまざまなプラットフォームに効果的に到達します。この「AIビデオジェネレーター」は高品質なコンテンツ作成を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは、シンプルなテキストプロンプトを洗練されたAIビデオに簡単に変換する力をユーザーに提供します。私たちの高度なテキストからビデオAIジェネレーターは、AI駆動の技術を利用してダイナミックなコンテンツを簡単に作成します。
HeyGenは魅力的なAIビデオを作成するためにどのようなユニークな機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターやリアルなAIボイスによる魅力的なボイスオーバーを含む強力な機能群を提供します。また、AIビデオのアクセシビリティとリーチを向上させるために自動的に字幕を生成します。
HeyGenのプラットフォームを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なオンラインインターフェースと豊富なプリメイドテンプレートライブラリを備えており、コンテンツクリエーターは広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナル品質のAIビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはオンラインAIビデオ編集プラットフォームですか？
はい、HeyGenはブラウザ内で直接効率的なビデオ編集と作成を行うために設計されたオンラインAIビデオジェネレーターです。そのAI駆動の機能により、スクリプトから最終ビデオまでのプロセス全体を1つのプラットフォームで簡素化できます。