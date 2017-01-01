プレロール広告ビデオジェネレーター: 魅力的な広告を迅速に作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェア製品のために、テクノロジーに精通した消費者やアーリーアダプターを対象とした洗練された30秒のイントロダクションプレロール広告を開発してください。未来的なビジュアル美学とプロフェッショナルで落ち着いたバックグラウンドミュージックを採用します。HeyGenのAIアバターと事前に作成されたテンプレートとシーンを活用して、主要な機能を紹介し、オンラインビデオメーカーの選択肢の中で際立つ高品質なプレゼンテーションを確保してください。
B2Bサービスプロバイダーや企業トレーナーを対象とした、20秒の情報提供プレロール広告を制作し、新しいオンラインプラットフォームの利点を説明してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、親しみやすい説明的なボイスオーバーを使用します。HeyGenによって生成された字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、効果的なビデオ広告メーカーのツールにしてください。
ファッションとライフスタイルのeコマースブランド向けに、Gen Zのオーディエンスの注目を集めることを目的とした、活気に満ちた25秒のプレロール広告をデザインしてください。動画は大胆で視覚的に印象的なスタイルとキャッチーでモダンなポップミュージックを必要とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なビジュアルを取り入れ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してソーシャルプラットフォーム全体で最適化された最終出力を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私のキャンペーンにとって強力なプレロール広告ビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは多様なビデオ広告テンプレートと直感的なAIツールを提供することで、クリエイティブな広告制作を効率化します。これらを迅速にカスタマイズして、ブランドの声、ビジュアル、特定のブランディングコントロールを反映させ、YouTube広告を含むさまざまなソーシャルプラットフォーム向けの魅力的なプレロール広告を制作できます。
HeyGenはインパクトのあるビデオ広告を作成するためのオンラインビデオメーカーとしてどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリを提供し、魅力的なビデオ広告を作成するのに役立ちます。AIアバター、カスタムボイスオーバー、明確な行動喚起要素を簡単に統合して、オーディエンスの注目を集め、売上を向上させます。
HeyGenは私のビデオ広告をより広いオーディエンスにリーチし、エンゲージメントを高めるのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのビデオエディターには、自動字幕/キャプションや高度なテキスト読み上げオプションなどの機能が含まれており、メッセージがグローバルなオーディエンスにアクセス可能であることを保証します。また、AIアバターを活用してコンテンツを効果的に届け、さまざまなソーシャルプラットフォームでのエンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはブランド化されたビデオ広告の迅速な作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富な選択肢と強力なブランディングコントロールを備えた、主要なビデオ広告メーカーとして、コンテンツ制作を加速します。ロゴや色を迅速に適用し、一貫したボイスオーバー生成を行うことで、すべての広告キャンペーンで統一されたブランドアイデンティティを維持し、売上を向上させるのが容易になります。