AI PRトレーニングビデオジェネレーター: ブランドイメージを向上

HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、PRトレーニングスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、迅速でプロフェッショナルなコンテンツ配信を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいPRチームメンバーを対象に、内部メディアモニタリングソフトウェアをPRアウトリーチに効果的に使用する方法を示す45秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。明るく魅力的なビジュアルスタイルで、画面上のテキストが簡単にフォローできるようにし、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、実用的な「ハウツービデオ」としてのインパクトのあるビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト2
PRマネージャーとL&Dチーム向けに、メディアリレーションのワークフローを効率化するAIの利点を強調する90秒の魅力的な内部ビデオを制作してください。このビデオは、モダンで説得力のあるビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたAIのナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、「AIビデオプラットフォーム」が「L&Dチーム」をサポートする方法を示します。
サンプルプロンプト3
忙しいPRチームリーダーを対象に、内部の「PRトレーニングビデオジェネレーター」ツールのローンチ用の30秒のプロモーションクリップをデザインしてください。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、クリアで同期されたナレーションと字幕/キャプションを使用してツールの効率性を迅速に伝え、HeyGenのナレーション生成機能を活用して洗練されたサウンドと効率的な「ビデオ制作」を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PRトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、テキスト-to-ビデオ技術、カスタマイズ可能なブランディングを使用して、チームを教育しメッセージを洗練する効果的なPRトレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
PRトレーニングコンテンツをスクリプトエディターに貼り付けるか入力します。テキスト-to-ビデオ機能が、テキストをプロフェッショナルなナレーションに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーニング素材を提示するために、リアルなAIアバターの多様な選択肢から選びます。バーチャルなスポークスパーソンでビデオのプロフェッショナリズムを高めます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
ブランディングコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、会社のロゴやブランドカラーをシームレスに統合して一貫したメッセージを伝えます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
希望のアスペクト比でPRトレーニングビデオを最終化し、チームと簡単に共有して効果的な学習と配信を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなPRコミュニケーションを開発

PRチームが魅力的なストーリーや内部コミュニケーション戦略を効果的に構築するためのモチベーショナルビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオを作成しますか？

HeyGenは高度な生成AIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。ユーザーはリアルなAIアバターの幅広い選択肢から選び、強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、AIナレーション生成も含めてコンテンツを簡単に実現できます。

HeyGenを効率的なAIビデオプラットフォームにしている技術的特徴は何ですか？

HeyGenは直感的なビデオ編集ツールを備えた包括的なAIビデオプラットフォームを提供し、ユーザーが迅速に高品質なコンテンツを作成できるようにします。主な技術的特徴には、自動キャプション生成、多様なテンプレートへのアクセス、ビデオを強化するための充実したメディアライブラリが含まれます。

HeyGenのビデオは他のプラットフォームに簡単に共有および統合できますか？

はい、HeyGenはAI生成ビデオコンテンツのシームレスな配信を保証します。ビデオを簡単にリンクで共有したり、ウェブサイト、学習管理システム、プレゼンテーションに直接埋め込んだりすることができ、どのオーディエンスにも対応できるプラットフォーム対応のコンテンツを提供します。

HeyGenはグローバルなオーディエンス向けの多様なコンテンツ作成ニーズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、140以上の言語でのコンテンツ作成を可能にし、同期されたオーディオと多言語ビデオプレーヤー機能を備えています。この技術的柔軟性により、ユーザーは世界中にリーチするアクセス可能でインパクトのあるビデオを制作できます。