PPCチュートリアルビデオジェネレーター: 効果的な広告を迅速に作成

効果的なビデオ広告を簡単に生成。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、インパクトのある低コストのビデオ広告を作成。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーやeコマースマネージャー向けに、「PPC広告ビデオメーカー」コンテンツの「複数のバリエーション」を制作するための45秒の魅力的な指導ビデオを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルで、クリーングラフィックスとシームレスなトランジションを活用し、権威あるが親しみやすいナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを伴います。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」が多様なメッセージを届ける方法と、「スクリプトからのテキストビデオ」が多様な広告クリエイティブのコンテンツ作成を劇的に簡素化する方法を効果的に示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやブランドストラテジスト向けに、60秒の非常に魅力的なビデオを想像してください。「ソーシャル広告コンテンツ」を「ビデオ広告」で高める方法を示します。ビジュアルスタイルは物語主導で感情に訴えるもので、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用した多様なストック映像と表現力豊かなビジュアルを組み込みます。感情的なバックグラウンドミュージックがクリアなナレーションを補完し、「字幕/キャプション」を目立たせて、すべての視聴環境でのアクセス性とメッセージの保持を確保します。
サンプルプロンプト3
PPCスペシャリストやパフォーマンスマーケター向けに、「広告を最適化」し、「低コストのビデオ広告」を迅速に生成する方法に焦点を当てた15秒の簡潔なビデオ広告を考えてください。ビジュアルデザインは直接的でインパクトがあり、太字のテキストオーバーレイとクイックカットを特徴とし、エネルギッシュで断定的なナレーションが補完します。このビデオは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が複数のプラットフォームでの配信を簡素化し、適応性のある「テンプレートとシーン」が新しい広告クリエイティブの生成を劇的に加速する方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

PPCチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIビデオメーカーを使用して、プロフェッショナルなPPCチュートリアルビデオを簡単に作成し、オーディエンスに情報を提供し、広告クリエイティブを最適化します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
PPCチュートリアルコンテンツをエディターに書き込むか貼り付けてください。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、テキストを瞬時にビデオストーリーボードに変換し、指導ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを選択
AIアバターを選んでコンテンツを提示するか、プロフェッショナルなボイスオーバーをナレーションに利用して、チュートリアルを強化します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを参照して、PPCの概念を明確にする関連ビジュアルを追加します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
カスタムブランディングコントロールを適用して、ロゴやカラーを含むブランドアイデンティティをチュートリアルビデオに統合します。字幕/キャプションを追加して、オーディエンスのアクセス性とエンゲージメントを向上させ、メッセージを明確にします。
4
Step 4
広告キャンペーン用にエクスポート
PPCチュートリアルビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。異なる広告クリエイティブに合わせた効果的なビデオ広告を生成し、広告を効果的に最適化し始めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

PPC戦略の学習を強化

インタラクティブなAI生成コンテンツでPPCトレーニングにおける視聴者のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはPPCキャンペーンの効果的なビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、制作プロセス全体を効率化します。ユーザーはスクリプトからテキストをビデオに変換し、豊富なビデオテンプレートを利用してクリエイティブの一貫性と効率を確保しながら、魅力的なPPC広告ビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはビデオ広告のブランディングに対して広範なカスタマイズオプションを提供しますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオ広告がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。シーンをカスタマイズし、ロゴやブランドカラーを統合し、AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー、字幕を活用して一貫したブランドメッセージを届けることができます。

HeyGenは複数のビデオ広告バリエーションを迅速に開発するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは迅速な広告作成のために設計されており、ユーザーが効率的に複数のバリエーションを生成できるようにします。強力なマルチシーンストーリーテリング機能と包括的なビデオテンプレート、シームレスなワークフロー統合により、多様な広告クリエイティブの迅速な反復と最適化が可能です。

HeyGenのAIアバターとボイスオーバーはPPC広告のクリエイティブなインパクトをどのように高めますか？

HeyGenのリアルなAIアバターと高品質なプロフェッショナルボイスオーバーは、ビデオ広告のクリエイティブなインパクトを大幅に高めます。魅力的な人間要素と明確なナレーションを提供し、PPC広告がより魅力的で効果的にオーディエンスの注意を引くことを保証します。