中小企業のオーナーやマーケティングマネージャーは、PPCキャンペーンのための魅力的な動画広告を作成するのに苦労することがよくあります。この課題に対処するための30秒の魅力的な動画を想像してください。現代的でクリーンなビジュアルスタイルと、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを特徴としています。この動画は、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーン、そしてスクリプトからの迅速なテキストから動画への機能が、効果的な動画広告の生成をいかに簡単にするかを力強く示すべきです。

ビデオを生成