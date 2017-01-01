コンバージョンを増やすための簡単なPPCキャンペーン動画ジェネレーター

スクリプトをダイナミックな動画に変換することで、インパクトのある動画広告を迅速に制作し、ROIを向上させましょう。

中小企業のオーナーやマーケティングマネージャーは、PPCキャンペーンのための魅力的な動画広告を作成するのに苦労することがよくあります。この課題に対処するための30秒の魅力的な動画を想像してください。現代的でクリーンなビジュアルスタイルと、アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックを特徴としています。この動画は、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーン、そしてスクリプトからの迅速なテキストから動画への機能が、効果的な動画広告の生成をいかに簡単にするかを力強く示すべきです。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやソーシャルメディア戦略家のために、AIが高インパクトなソーシャルメディア広告を作成する力を示す45秒の動画が必要です。この動画は、トレンディなバックグラウンドミュージックと視覚的にダイナミックであるべきで、HeyGenのAIアバターがクリアなボイスオーバー生成を通じて重要なメッセージを伝える役割を果たします。
サンプルプロンプト2
クリエイティブエージェンシーやブランドマネージャーは、HeyGenをエンドツーエンドの動画生成のための強力なクリエイティブエンジンとして強調する洗練された60秒の動画を評価するでしょう。この作品は、インスパイアリングなシネマティックミュージックとともに洗練された美学を醸し出し、高品質なアセットのためのメディアライブラリ/ストックサポートを広範に利用し、より広いリーチのために正確な字幕/キャプションを含めるべきです。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスとパフォーマンスマーケター向けにカスタマイズされた30秒のプロモーション動画を想像してください。HeyGenがGoogle Adsキャンペーンでより多くのコンバージョンを促進する方法を示します。直接的で結果指向のビジュアルとオーディオスタイルが必要で、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポート、そして多様な広告フォーマットのための効率的なスクリプトからのテキストから動画への機能を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

PPCキャンペーン動画ジェネレーターの仕組み

AIを活用してすべてのPPCキャンペーン向けに魅力的で高インパクトな動画広告を迅速に制作し、クリエイティブなワークフローを効率化し、リーチを最大化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、マーケティングスクリプトをジェネレーターに貼り付けます。AIがテキストを視覚的な物語に変換し、スクリプトからのテキストから動画への機能を活用してAI動画ジェネレーターのプロセスを開始します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
スクリプトを視覚的に表現するために魅力的なテンプレートとシーンを選択します。プラットフォームは、オーディエンスを引きつけるためのさまざまなオプションを提供します。
3
Step 3
ブランディングを適用する
包括的なブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用して、すべてのキャンペーンでブランドの一貫性を確保します。これにより、認識されやすく高インパクトな広告を作成できます。
4
Step 4
エクスポートと展開
特定のプラットフォーム要件に合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して動画を完成させます。Google Adsキャンペーンからソーシャルメディアまで、すぐに展開可能な完成した動画を生成してダウンロードします。

使用例

顧客成功事例を紹介

顧客の声を魅力的な動画広告に変換し、潜在的なリードに信頼と信憑性を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはソーシャルメディアやPPCキャンペーンのための高インパクトな動画広告をどのように作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、クリエイティブエンジンと豊富な動画広告テンプレートを活用して、簡単に高インパクトな動画広告やソーシャルメディア広告を制作することを可能にします。これにより、PPCキャンペーン全体でより多くのコンバージョンを促進するための魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenは効率的なエンドツーエンドの動画生成のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストから動画への変換をリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成で提供するエンドツーエンドの動画生成ソリューションを提供します。これにより、魅力的な動画広告の迅速な作成が可能になり、ワークフローが効率化されます。

HeyGenは動画広告テンプレート内で包括的なブランディングコントロールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、ロゴや特定のブランドカラーを動画広告テンプレートに直接組み込むことができます。これにより、すべての動画広告と広告モックアップが一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。

HeyGenはGoogle Adsなどの異なるプラットフォーム向けに動画広告をどのように最適化しますか？

HeyGenは、シームレスなアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供することで、異なるプラットフォーム向けの動画広告の最適化を簡素化します。これにより、Google Adsキャンペーンや他のソーシャルメディア広告配置に完璧に合わせたコンテンツを確保できます。